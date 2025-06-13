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При израильском ударе погибла дочь главы генштаба ВС Ирана Багери

При израильском ударе погибла дочь главы генштаба ВС Ирана Багери - РИА Новости, 13.06.2025

При израильском ударе погибла дочь главы генштаба ВС Ирана Багери

Корреспондент агентства Defa Press Фереште Багери, дочь бывшего начальника генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммада Багери, погибла в результате ударов Израиля, РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T13:57:00+03:00

2025-06-13T13:57:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Корреспондент агентства Defa Press Фереште Багери, дочь бывшего начальника генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммада Багери, погибла в результате ударов Израиля, сообщило само агентство, занимающееся в основном освещением военных тем. "Фереште Багери, корреспондент отдела культуры в агентстве Defa Press, погибла сегодня утром вместе со своим отцом в результате атаки (Израиля", - написало агентство. Ранее о жертвах среди иранских журналистов не сообщалось.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, иран, в мире, операция израиля "восходящий лев"