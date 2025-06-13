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Президент Эстонии одобрил выход из конвенции о запрете противопехотных мин
Президент Эстонии одобрил выход из конвенции о запрете противопехотных мин - РИА Новости, 13.06.2025
Президент Эстонии одобрил выход из конвенции о запрете противопехотных мин
Президент Эстонии Алар Карис одобрил выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщает телерадиокомпания ERR. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T17:14:00+03:00
2025-06-13T17:14:00+03:00
2025-06-13T17:14:00+03:00
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис одобрил выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщает телерадиокомпания ERR. "Президент Эстонии Алар Карис провозгласил закон о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин", - говорится в публикации. Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел ранее заявила РИА Новости, что решение Польши, Латвии, Литвы и Эстонии выйти из конвенции о запрете противопехотных мин ослабляет защиту гражданских лиц от последствий конфликтов. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года.
https://ria.ru/20250427/germaniya-2013730069.html
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в мире, эстония, алар карис
В мире, Эстония, Алар Карис
Президент Эстонии одобрил выход из конвенции о запрете противопехотных мин
Президент Эстонии Карис одобрил выход из конвенции о запрете противопехотных мин