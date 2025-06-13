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В Кремле осудили эскалацию напряженности между Израилем и Ираном

В Кремле осудили эскалацию напряженности между Израилем и Ираном - РИА Новости, 13.06.2025

В Кремле осудили эскалацию напряженности между Израилем и Ираном

Россия обеспокоена и осуждает резкую эскалацию напряженности между Израилем и Ираном, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T11:19:00+03:00

2025-06-13T11:19:00+03:00

2025-06-13T11:20:00+03:00

россия

израиль

иран

дмитрий песков

в мире

операция израиля "восходящий лев"

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия обеспокоена и осуждает резкую эскалацию напряженности между Израилем и Ираном, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия обеспокоена и осуждает резкую эскалацию напряженности", - сказал представитель Кремля.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, израиль, иран, дмитрий песков, в мире, операция израиля "восходящий лев"