https://ria.ru/20250613/es-2022638767.html

Евросоюз сократил импорт газа из России до минимума с августа 2023 года

Евросоюз сократил импорт газа из России до минимума с августа 2023 года - РИА Новости, 13.06.2025

Евросоюз сократил импорт газа из России до минимума с августа 2023 года

Евросоюз в апреле напрямую закупил газ у России на 910 миллионов евро, что стало минимальной стоимостью импорта с августа 2023 года, следует из данных... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T12:44:00+03:00

2025-06-13T12:44:00+03:00

2025-06-13T15:24:00+03:00

экономика

россия

евросоюз

природный газ

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Евросоюз в апреле напрямую закупил газ у России на 910 миллионов евро, что стало минимальной стоимостью импорта с августа 2023 года, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости. Согласно информации ведомства, ЕС во второй месяц весны немного нарастил закупки трубопроводного газа у России — на 13% по сравнению с уровнем месяцем ранее, до 383,4 миллиона евро. В то же время закупки сжиженного природного газа снизились до 526,6 миллиона евро против 829,6 миллиона в марте. В результате общая стоимость импорта газа составила 910 миллионов евро, что на 22% ниже мартовских покупок. Доля России в европейских закупках опустилась до 11,3%. Оба показателя на минимуме с августа 2023 года.

https://ria.ru/20250516/frantsiya-2017502329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Илья Абрамов

экономика, россия, евросоюз, природный газ