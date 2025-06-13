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Евросоюз сократил импорт газа из России до минимума с августа 2023 года - РИА Новости, 13.06.2025
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12:44 13.06.2025 (обновлено: 15:24 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/es-2022638767.html
Евросоюз сократил импорт газа из России до минимума с августа 2023 года
Евросоюз сократил импорт газа из России до минимума с августа 2023 года - РИА Новости, 13.06.2025
Евросоюз сократил импорт газа из России до минимума с августа 2023 года
Евросоюз в апреле напрямую закупил газ у России на 910 миллионов евро, что стало минимальной стоимостью импорта с августа 2023 года, следует из данных... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T12:44:00+03:00
2025-06-13T15:24:00+03:00
экономика
россия
евросоюз
природный газ
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Евросоюз в апреле напрямую закупил газ у России на 910 миллионов евро, что стало минимальной стоимостью импорта с августа 2023 года, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости. Согласно информации ведомства, ЕС во второй месяц весны немного нарастил закупки трубопроводного газа у России — на 13% по сравнению с уровнем месяцем ранее, до 383,4 миллиона евро. В то же время закупки сжиженного природного газа снизились до 526,6 миллиона евро против 829,6 миллиона в марте. В результате общая стоимость импорта газа составила 910 миллионов евро, что на 22% ниже мартовских покупок. Доля России в европейских закупках опустилась до 11,3%. Оба показателя на минимуме с августа 2023 года.
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экономика, россия, евросоюз, природный газ
Экономика, Россия, Евросоюз, Природный газ
Евросоюз сократил импорт газа из России до минимума с августа 2023 года

Евросоюз снизил импорт российского газа до минимума с августа 2023 года

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГазораспределительная станция компании "Тираспольтрансгаз" в Приднестровье
Газораспределительная станция компании Тираспольтрансгаз в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Евросоюз в апреле напрямую закупил газ у России на 910 миллионов евро, что стало минимальной стоимостью импорта с августа 2023 года, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости.
Согласно информации ведомства, ЕС во второй месяц весны немного нарастил закупки трубопроводного газа у России — на 13% по сравнению с уровнем месяцем ранее, до 383,4 миллиона евро.
В то же время закупки сжиженного природного газа снизились до 526,6 миллиона евро против 829,6 миллиона в марте.
В результате общая стоимость импорта газа составила 910 миллионов евро, что на 22% ниже мартовских покупок. Доля России в европейских закупках опустилась до 11,3%. Оба показателя на минимуме с августа 2023 года.
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ЭкономикаРоссияЕвросоюзПриродный газ
 
 
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