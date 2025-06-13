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Эмир Катара заявил Трампу о необходимости деэскалации в регионе

Эмир Катара заявил Трампу о необходимости деэскалации в регионе - РИА Новости, 13.06.2025

Эмир Катара заявил Трампу о необходимости деэскалации в регионе

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил о необходимости действий по деэскалации ситуации в... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T23:59:00+03:00

2025-06-13T23:59:00+03:00

2025-06-13T23:59:00+03:00

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иран

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ДОХА, 13 июн - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил о необходимости действий по деэскалации ситуации в Ближневосточном регионе после обмена ударами между Израилем и Ираном, сообщила канцелярия эмира на своём сайте. "Его высочество эмир государства Катар Тамим бен Хамад Аль сегодня получил телефонный звонок от его превосходительства президента США Дональда Трампа. Во время разговора они обсудили последние события в регионе, в частности, касающиеся нападения Израиля на территорию Исламской Республики Иран", - отметили в канцелярии. "Во время разговора эмир подчеркнул необходимость работы по деэскалации и достижению дипломатических решений. Президент США подтвердил готовность Вашингтона участвовать в усилиях по разрешению кризиса для сохранения региональной безопасности и стабильности", - добавили в канцелярии эмира. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. В частности, погибли командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, а также командующий базой ПВО КСИР "Хатам аль-Анбия" Голам Али Рашид. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. По данным иранского Красного полумесяца, ударам Израиля подверглись не менее 60 локаций в восьми провинциях Ирана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости. 2025-06-13T23:59 true PT0M34S

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Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, тамим бен хамад аль тани, хосейн салами, красный полумесяц, обострение конфликта между израилем и ираном