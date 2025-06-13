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Эмир Катара заявил Трампу о необходимости деэскалации в регионе - РИА Новости, 13.06.2025
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23:59 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/emir-2022731913.html
Эмир Катара заявил Трампу о необходимости деэскалации в регионе
Эмир Катара заявил Трампу о необходимости деэскалации в регионе - РИА Новости, 13.06.2025
Эмир Катара заявил Трампу о необходимости деэскалации в регионе
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил о необходимости действий по деэскалации ситуации в... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T23:59:00+03:00
2025-06-13T23:59:00+03:00
в мире
иран
израиль
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дональд трамп
тамим бен хамад аль тани
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ДОХА, 13 июн - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил о необходимости действий по деэскалации ситуации в Ближневосточном регионе после обмена ударами между Израилем и Ираном, сообщила канцелярия эмира на своём сайте. "Его высочество эмир государства Катар Тамим бен Хамад Аль сегодня получил телефонный звонок от его превосходительства президента США Дональда Трампа. Во время разговора они обсудили последние события в регионе, в частности, касающиеся нападения Израиля на территорию Исламской Республики Иран", - отметили в канцелярии. "Во время разговора эмир подчеркнул необходимость работы по деэскалации и достижению дипломатических решений. Президент США подтвердил готовность Вашингтона участвовать в усилиях по разрешению кризиса для сохранения региональной безопасности и стабильности", - добавили в канцелярии эмира. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. В частности, погибли командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, а также командующий базой ПВО КСИР "Хатам аль-Анбия" Голам Али Рашид. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. По данным иранского Красного полумесяца, ударам Израиля подверглись не менее 60 локаций в восьми провинциях Ирана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/tramp-2022596463.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
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353
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Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости.
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, тамим бен хамад аль тани, хосейн салами, красный полумесяц, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Тамим бен Хамад Аль Тани, Хосейн Салами, Красный полумесяц, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Эмир Катара заявил Трампу о необходимости деэскалации в регионе

Эмир Катара заявил Трампу о необходимости деэскалации конфликта вокруг Ирана

CC BY 4.0 / Khamenei.ir / Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
CC BY 4.0 / Khamenei.ir /
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. Архивное фото
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ДОХА, 13 июн - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил о необходимости действий по деэскалации ситуации в Ближневосточном регионе после обмена ударами между Израилем и Ираном, сообщила канцелярия эмира на своём сайте.
"Его высочество эмир государства Катар Тамим бен Хамад Аль сегодня получил телефонный звонок от его превосходительства президента США Дональда Трампа. Во время разговора они обсудили последние события в регионе, в частности, касающиеся нападения Израиля на территорию Исламской Республики Иран", - отметили в канцелярии.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
США готовы защитить себя и Израиль от Ирана, заявил Трамп
Вчера, 08:34
"Во время разговора эмир подчеркнул необходимость работы по деэскалации и достижению дипломатических решений. Президент США подтвердил готовность Вашингтона участвовать в усилиях по разрешению кризиса для сохранения региональной безопасности и стабильности", - добавили в канцелярии эмира.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. В частности, погибли командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, а также командующий базой ПВО КСИР "Хатам аль-Анбия" Голам Али Рашид.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. По данным иранского Красного полумесяца, ударам Израиля подверглись не менее 60 локаций в восьми провинциях Ирана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Трамп заявил, что знал об ударах Израиля по Ирану заранее
Вчера, 07:57
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

Поврежденные автомобили на площади в районе Нармак в Тегеране после израильских авиаударов

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8
 
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампТамим бен Хамад Аль ТаниХосейн СаламиКрасный полумесяцОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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