https://ria.ru/20250613/egipet-2022615846.html

АТОР оценила ситуацию с российскими туристами в Египте

АТОР оценила ситуацию с российскими туристами в Египте - РИА Новости, 13.06.2025

АТОР оценила ситуацию с российскими туристами в Египте

Туристам из России на фоне эскалации между Израилем и Ираном не стоит игнорировать предупреждение посольства в Египте, но опасности для них там нет, сообщил РИА РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T10:32:00+03:00

2025-06-13T10:32:00+03:00

2025-06-13T10:51:00+03:00

туризм

россия

египет

ассоциация туроператоров россии (атор)

операция израиля "восходящий лев"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889252680_0:180:3002:1869_1920x0_80_0_0_b7133e2974d915d33b7dd7952d9c9db6.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Туристам из России на фоне эскалации между Израилем и Ираном не стоит игнорировать предупреждение посольства в Египте, но опасности для них там нет, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.Ранее в пятницу посольство РФ в Египте призвало россиян, находящихся в Шарм-эш-Шейхе, соблюдать повышенную осторожность на фоне атаки Израиля по Ирану, а также призвало россиян следить за предупреждениями властей Египта о возможных угрозах."Безусловно, предупреждение в Шарм-эш-Шейхе игнорировать с одной стороны не стоит, но при всем при этом я не думаю, что Египет является стороной конфликта и какая-то реальная опасность поджидает российских туристов на курортах Египта", - сказал Мурадян.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

россия

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, египет, ассоциация туроператоров россии (атор), операция израиля "восходящий лев"