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В Египте привели аэропорты в состояние повышенной готовности - РИА Новости, 13.06.2025
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10:04 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/egipet-2022611630.html
В Египте привели аэропорты в состояние повышенной готовности
В Египте привели аэропорты в состояние повышенной готовности - РИА Новости, 13.06.2025
В Египте привели аэропорты в состояние повышенной готовности
Воздушное пространство Египта работает в нормальном режиме на фоне атаки Израиля на Иран, все аэропорты страны приведены в состояние повышенной готовности для... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T10:04:00+03:00
2025-06-13T10:04:00+03:00
в мире
израиль
иран
египет
али хаменеи
операция израиля "восходящий лев"
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КАИР, 13 июн - РИА Новости. Воздушное пространство Египта работает в нормальном режиме на фоне атаки Израиля на Иран, все аэропорты страны приведены в состояние повышенной готовности для приема рейсов, которые могут изменить маршрут, сообщило египетское министерство гражданской авиации. "В свете нынешних событий и быстрого роста напряженности в регионе министерство гражданской авиации подчеркивает, что египетское воздушное пространство безопасно и работает в нормальном режиме", - говорится в заявлении министерства. Министерство подчеркнуло, что все аэропорты Египта были приведены в состояние повышенной готовности для возможного приема самолетов, которые могут изменить маршруты и быть вынуждены совершить посадки из-за событий в регионе. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
https://ria.ru/20250613/izrail-2022594719.html
израиль
иран
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Видео ударов армии Израиля в Иране
Видео ударов армии Израиля в Иране
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Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану
Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану
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в мире, израиль, иран, египет, али хаменеи, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Израиль, Иран, Египет, Али Хаменеи, Операция Израиля "Восходящий лев"
В Египте привели аэропорты в состояние повышенной готовности

Египетские аэропорты привели в повышенную готовность из-за атак Израиля на Иран

© РИА Новости / Надим Зуауи | Перейти в медиабанкВ международном аэропорту Шарм-эш-Шейх
В международном аэропорту Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Надим Зуауи
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В международном аэропорту Шарм-эш-Шейх. Архивное фото
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КАИР, 13 июн - РИА Новости. Воздушное пространство Египта работает в нормальном режиме на фоне атаки Израиля на Иран, все аэропорты страны приведены в состояние повышенной готовности для приема рейсов, которые могут изменить маршрут, сообщило египетское министерство гражданской авиации.
"В свете нынешних событий и быстрого роста напряженности в регионе министерство гражданской авиации подчеркивает, что египетское воздушное пространство безопасно и работает в нормальном режиме", - говорится в заявлении министерства.
Министерство подчеркнуло, что все аэропорты Египта были приведены в состояние повышенной готовности для возможного приема самолетов, которые могут изменить маршруты и быть вынуждены совершить посадки из-за событий в регионе.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
Разрушения в Тегеране после ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Израиль задействовал 200 самолетов для ударов по Ирану
08:17
 
В миреИзраильИранЕгипетАли ХаменеиОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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0
На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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