В Египте привели аэропорты в состояние повышенной готовности
Египетские аэропорты привели в повышенную готовность из-за атак Израиля на Иран
В международном аэропорту Шарм-эш-Шейх. Архивное фото
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КАИР, 13 июн - РИА Новости. Воздушное пространство Египта работает в нормальном режиме на фоне атаки Израиля на Иран, все аэропорты страны приведены в состояние повышенной готовности для приема рейсов, которые могут изменить маршрут, сообщило египетское министерство гражданской авиации.
"В свете нынешних событий и быстрого роста напряженности в регионе министерство гражданской авиации подчеркивает, что египетское воздушное пространство безопасно и работает в нормальном режиме", - говорится в заявлении министерства.
Министерство подчеркнуло, что все аэропорты Египта были приведены в состояние повышенной готовности для возможного приема самолетов, которые могут изменить маршруты и быть вынуждены совершить посадки из-за событий в регионе.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.