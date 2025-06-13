Россиян, находящихся в Шарм-эш-Шейхе, призвали к повышенной осторожности
Россиян в Шарм-эш-Шейхе призвали к повышенной осторожности из-за атак Израиля
Российские туристы в Египте. Архивное фото
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КАИР, 13 июн – РИА Новости. Посольство России в Египте призвало россиян, находящихся в курортном Шарм-эш-Шейхе и его окрестностях, к соблюдению повышенной осторожности на фоне израильской атаки на Иран.
"Граждане России, находящиеся в Шарм-эш-Шейхе и его окрестностях. В связи с тем, что расстояние до границы с Израилем составляет 190 километров, а от некоторых египетских населенных пунктов - ещё меньше, просим вас соблюдать повышенную осторожность на фоне израильской ракетной атаки против Ирана, совершенной 13 июня, и предполагаемых ответных действий", - говорится в заявлении российской дипмиссии.
Посольство также призвало россиян следить за предупреждениями властей Египта о возможных угрозах.
"Гражданам России, только собирающимся отправиться в Шарм-эш-Шейх, предлагаем внимательно следить за складывающейся в этом районе обстановкой и оценивать риски, возникающие на территориях, расположенных близко к Израилю", - отмечается в заявлении посольства.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иранприблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.