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Россиян, находящихся в Шарм-эш-Шейхе, призвали к повышенной осторожности

Россиян, находящихся в Шарм-эш-Шейхе, призвали к повышенной осторожности - РИА Новости, 13.06.2025

Россиян, находящихся в Шарм-эш-Шейхе, призвали к повышенной осторожности

Посольство России в Египте призвало россиян, находящихся в курортном Шарм-эш-Шейхе и его окрестностях, к соблюдению повышенной осторожности на фоне израильской... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T09:20:00+03:00

2025-06-13T09:20:00+03:00

2025-06-13T09:20:00+03:00

туризм

в мире

иран

израиль

шарм-эш-шейх

али хаменеи

операция израиля "восходящий лев"

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КАИР, 13 июн – РИА Новости. Посольство России в Египте призвало россиян, находящихся в курортном Шарм-эш-Шейхе и его окрестностях, к соблюдению повышенной осторожности на фоне израильской атаки на Иран."Граждане России, находящиеся в Шарм-эш-Шейхе и его окрестностях. В связи с тем, что расстояние до границы с Израилем составляет 190 километров, а от некоторых египетских населенных пунктов - ещё меньше, просим вас соблюдать повышенную осторожность на фоне израильской ракетной атаки против Ирана, совершенной 13 июня, и предполагаемых ответных действий", - говорится в заявлении российской дипмиссии.Посольство также призвало россиян следить за предупреждениями властей Египта о возможных угрозах."Гражданам России, только собирающимся отправиться в Шарм-эш-Шейх, предлагаем внимательно следить за складывающейся в этом районе обстановкой и оценивать риски, возникающие на территориях, расположенных близко к Израилю", - отмечается в заявлении посольства.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иранприблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/oon-2022597936.html

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иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля 2025-06-13T09:20 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, израиль, шарм-эш-шейх, али хаменеи, операция израиля "восходящий лев"