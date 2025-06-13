Рейтинг@Mail.ru
Россиян, находящихся в Шарм-эш-Шейхе, призвали к повышенной осторожности - РИА Новости, 13.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
09:20 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/egipet-2022603007.html
Россиян, находящихся в Шарм-эш-Шейхе, призвали к повышенной осторожности
Россиян, находящихся в Шарм-эш-Шейхе, призвали к повышенной осторожности - РИА Новости, 13.06.2025
Россиян, находящихся в Шарм-эш-Шейхе, призвали к повышенной осторожности
Посольство России в Египте призвало россиян, находящихся в курортном Шарм-эш-Шейхе и его окрестностях, к соблюдению повышенной осторожности на фоне израильской... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T09:20:00+03:00
2025-06-13T09:20:00+03:00
туризм
в мире
иран
израиль
шарм-эш-шейх
али хаменеи
операция израиля "восходящий лев"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011649287_0:250:3118:2004_1920x0_80_0_0_9f0293b8e968b46b197dc0c071b54e38.jpg
КАИР, 13 июн – РИА Новости. Посольство России в Египте призвало россиян, находящихся в курортном Шарм-эш-Шейхе и его окрестностях, к соблюдению повышенной осторожности на фоне израильской атаки на Иран."Граждане России, находящиеся в Шарм-эш-Шейхе и его окрестностях. В связи с тем, что расстояние до границы с Израилем составляет 190 километров, а от некоторых египетских населенных пунктов - ещё меньше, просим вас соблюдать повышенную осторожность на фоне израильской ракетной атаки против Ирана, совершенной 13 июня, и предполагаемых ответных действий", - говорится в заявлении российской дипмиссии.Посольство также призвало россиян следить за предупреждениями властей Египта о возможных угрозах."Гражданам России, только собирающимся отправиться в Шарм-эш-Шейх, предлагаем внимательно следить за складывающейся в этом районе обстановкой и оценивать риски, возникающие на территориях, расположенных близко к Израилю", - отмечается в заявлении посольства.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иранприблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/oon-2022597936.html
https://ria.ru/20250613/netanyakhu-2022587150.html
иран
израиль
шарм-эш-шейх
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля
Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля
2025-06-13T09:20
true
PT1M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011649287_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_49c33dea0b37e18ea3c8757744242786.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, шарм-эш-шейх, али хаменеи, операция израиля "восходящий лев"
Туризм, В мире, Иран, Израиль, Шарм-эш-Шейх, Али Хаменеи, Операция Израиля "Восходящий лев"
Россиян, находящихся в Шарм-эш-Шейхе, призвали к повышенной осторожности

Россиян в Шарм-эш-Шейхе призвали к повышенной осторожности из-за атак Израиля

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРоссийские туристы в Египте
Российские туристы в Египте - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Российские туристы в Египте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 13 июн – РИА Новости. Посольство России в Египте призвало россиян, находящихся в курортном Шарм-эш-Шейхе и его окрестностях, к соблюдению повышенной осторожности на фоне израильской атаки на Иран.
"Граждане России, находящиеся в Шарм-эш-Шейхе и его окрестностях. В связи с тем, что расстояние до границы с Израилем составляет 190 километров, а от некоторых египетских населенных пунктов - ещё меньше, просим вас соблюдать повышенную осторожность на фоне израильской ракетной атаки против Ирана, совершенной 13 июня, и предполагаемых ответных действий", - говорится в заявлении российской дипмиссии.
Посольство также призвало россиян следить за предупреждениями властей Египта о возможных угрозах.
"Гражданам России, только собирающимся отправиться в Шарм-эш-Шейх, предлагаем внимательно следить за складывающейся в этом районе обстановкой и оценивать риски, возникающие на территориях, расположенных близко к Израилю", - отмечается в заявлении посольства.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иранприблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Пожарные на месте разрушений после ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Генсек ООН отреагировал на израильские удары по Ирану
08:44
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Нетаньяху заявил об успешности первого удара по Ирану
06:57
 
ТуризмВ миреИранИзраильШарм-эш-ШейхАли ХаменеиОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала