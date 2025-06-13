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В Москве на МКАД произошло ДТП - РИА Новости, 13.06.2025
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23:51 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/dtp-2022731155.html
В Москве на МКАД произошло ДТП
В Москве на МКАД произошло ДТП - РИА Новости, 13.06.2025
В Москве на МКАД произошло ДТП
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 27 километра МКАД в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщается в... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T23:51:00+03:00
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происшествия
москва
мкад
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 27 километра МКАД в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внутренней стороне 27 километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено на 2,5 километра, свободны четыре полосы из шести.
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происшествия, москва, мкад
Происшествия, Москва, МКАД
В Москве на МКАД произошло ДТП

На внутренней стороне МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы в Москве
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 27 километра МКАД в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На внутренней стороне 27 километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено на 2,5 километра, свободны четыре полосы из шести.
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В результате ДТП в Иркутской области погибли шесть человек
12 июня, 03:42
 
ПроисшествияМоскваМКАД
 
 
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