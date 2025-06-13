https://ria.ru/20250613/dtp-2022731155.html

В Москве на МКАД произошло ДТП

В Москве на МКАД произошло ДТП - РИА Новости, 13.06.2025

В Москве на МКАД произошло ДТП

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 27 километра МКАД в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщается в... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T23:51:00+03:00

2025-06-13T23:51:00+03:00

2025-06-13T23:51:00+03:00

происшествия

москва

мкад

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 27 километра МКАД в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внутренней стороне 27 километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено на 2,5 километра, свободны четыре полосы из шести.

https://ria.ru/20250612/mvd-2022408712.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мкад