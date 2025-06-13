https://ria.ru/20250613/dtp-2022699454.html

Жителя Краснодара, пьяным сбившего подростка, заключили под стражу

Жителя Краснодара, пьяным сбившего подростка, заключили под стражу - РИА Новости, 13.06.2025

Жителя Краснодара, пьяным сбившего подростка, заключили под стражу

Суд взял под стражу краснодарца, сбившего 13-летнего самокатчика в микрорайоне Любимово, водитель признался, что сел за руль после пяти литров пива, сообщает... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T19:33:00+03:00

2025-06-13T19:33:00+03:00

2025-06-13T21:11:00+03:00

происшествия

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КРАСНОДАР, 13 июн - РИА Новости. Суд взял под стражу краснодарца, сбившего 13-летнего самокатчика в микрорайоне Любимово, водитель признался, что сел за руль после пяти литров пива, сообщает полиция Краснодара. Ранее сообщалось, что ДТП произошло 11 июня, пьяный водитель за рулем Cadillac сбил 13-летнего мальчика на самокате, после чего врезался в забор. О расследовании дела поручил докладывать глава СК РФ Бастрыкин. "Мужчина признался, что незадолго до происшествия выпил около пяти литров пива… По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении. По информации ведомства, во время допроса обвиняемый свою вину признал. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения"). Санкции по этой статье предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Пострадавший ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии, уточняет ведомство.

https://ria.ru/20250610/novosibirsk-2021965909.html

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происшествия, россия, краснодар, следственный комитет россии (ск рф), дтп