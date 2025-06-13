Жителя Краснодара, пьяным сбившего подростка, заключили под стражу
Суд взял под стражу жителя Краснодара, сбившего подростка после пяти литров пива
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 13 июн - РИА Новости. Суд взял под стражу краснодарца, сбившего 13-летнего самокатчика в микрорайоне Любимово, водитель признался, что сел за руль после пяти литров пива, сообщает полиция Краснодара.
Ранее сообщалось, что ДТП произошло 11 июня, пьяный водитель за рулем Cadillac сбил 13-летнего мальчика на самокате, после чего врезался в забор. О расследовании дела поручил докладывать глава СК РФ Бастрыкин.
"Мужчина признался, что незадолго до происшествия выпил около пяти литров пива… По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, во время допроса обвиняемый свою вину признал. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения"). Санкции по этой статье предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Пострадавший ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии, уточняет ведомство.
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