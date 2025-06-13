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Жителя Краснодара, пьяным сбившего подростка, заключили под стражу - РИА Новости, 13.06.2025
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19:33 13.06.2025 (обновлено: 21:11 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/dtp-2022699454.html
Жителя Краснодара, пьяным сбившего подростка, заключили под стражу
Жителя Краснодара, пьяным сбившего подростка, заключили под стражу - РИА Новости, 13.06.2025
Жителя Краснодара, пьяным сбившего подростка, заключили под стражу
Суд взял под стражу краснодарца, сбившего 13-летнего самокатчика в микрорайоне Любимово, водитель признался, что сел за руль после пяти литров пива, сообщает... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T19:33:00+03:00
2025-06-13T21:11:00+03:00
происшествия
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краснодар
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КРАСНОДАР, 13 июн - РИА Новости. Суд взял под стражу краснодарца, сбившего 13-летнего самокатчика в микрорайоне Любимово, водитель признался, что сел за руль после пяти литров пива, сообщает полиция Краснодара. Ранее сообщалось, что ДТП произошло 11 июня, пьяный водитель за рулем Cadillac сбил 13-летнего мальчика на самокате, после чего врезался в забор. О расследовании дела поручил докладывать глава СК РФ Бастрыкин. "Мужчина признался, что незадолго до происшествия выпил около пяти литров пива… По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении. По информации ведомства, во время допроса обвиняемый свою вину признал. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения"). Санкции по этой статье предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Пострадавший ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии, уточняет ведомство.
https://ria.ru/20250610/novosibirsk-2021965909.html
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происшествия, россия, краснодар, следственный комитет россии (ск рф), дтп
Происшествия, Россия, Краснодар, Следственный комитет России (СК РФ), ДТП
Жителя Краснодара, пьяным сбившего подростка, заключили под стражу

Суд взял под стражу жителя Краснодара, сбившего подростка после пяти литров пива

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 13 июн - РИА Новости. Суд взял под стражу краснодарца, сбившего 13-летнего самокатчика в микрорайоне Любимово, водитель признался, что сел за руль после пяти литров пива, сообщает полиция Краснодара.
Ранее сообщалось, что ДТП произошло 11 июня, пьяный водитель за рулем Cadillac сбил 13-летнего мальчика на самокате, после чего врезался в забор. О расследовании дела поручил докладывать глава СК РФ Бастрыкин.
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"Мужчина признался, что незадолго до происшествия выпил около пяти литров пива… По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, во время допроса обвиняемый свою вину признал. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения"). Санкции по этой статье предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Пострадавший ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии, уточняет ведомство.
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