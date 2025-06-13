https://ria.ru/20250613/dtp-2022690732.html

На МКАД произошло ДТП с несколькими автомобилями

На МКАД произошло ДТП с несколькими автомобилями - РИА Новости, 13.06.2025

На МКАД произошло ДТП с несколькими автомобилями

Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 19-го километра МКАД в Москве, движение затруднено на протяжении 2,2 километра, сообщает столичный... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T18:04:00+03:00

2025-06-13T18:04:00+03:00

2025-06-13T18:04:00+03:00

происшествия

москва

россия

мкад

дтп

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 19-го километра МКАД в Москве, движение затруднено на протяжении 2,2 километра, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На внутренней стороне 19-го километра МКАД (в районе съезда №20) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено на 2,2 километра, свободны две полосы из пяти. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250418/krasnodar-2011948701.html

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