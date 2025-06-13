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На МКАД произошло ДТП с несколькими автомобилями - РИА Новости, 13.06.2025
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18:04 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/dtp-2022690732.html
На МКАД произошло ДТП с несколькими автомобилями
На МКАД произошло ДТП с несколькими автомобилями - РИА Новости, 13.06.2025
На МКАД произошло ДТП с несколькими автомобилями
Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 19-го километра МКАД в Москве, движение затруднено на протяжении 2,2 километра, сообщает столичный... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T18:04:00+03:00
2025-06-13T18:04:00+03:00
происшествия
москва
россия
мкад
дтп
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 19-го километра МКАД в Москве, движение затруднено на протяжении 2,2 километра, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На внутренней стороне 19-го километра МКАД (в районе съезда №20) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено на 2,2 километра, свободны две полосы из пяти. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, москва, россия, мкад, дтп, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Россия, МКАД, ДТП, Департамент транспорта г. Москвы
На МКАД произошло ДТП с несколькими автомобилями

На 19-м километре МКАД столкнулись несколько автомобилей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 19-го километра МКАД в Москве, движение затруднено на протяжении 2,2 километра, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
"На внутренней стороне 19-го километра МКАД (в районе съезда №20) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено на 2,2 километра, свободны две полосы из пяти. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении ведомства.
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