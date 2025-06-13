https://ria.ru/20250613/dtp-2022688355.html
В Подмосковье автобус врезался в грузовик на трассе, есть пострадавшие
В Подмосковье автобус врезался в грузовик на трассе, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.06.2025
В Подмосковье автобус врезался в грузовик на трассе, есть пострадавшие
Водитель автобуса врезался с грузовиком на 45-м км М-2 "Крым", предварительно пострадали водитель маршрутки и шесть пассажиров, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-13T17:45:00+03:00
2025-06-13T17:45:00+03:00
2025-06-14T00:56:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Водитель автобуса врезался с грузовиком на 45-м км М-2 "Крым", предварительно пострадали водитель маршрутки и шесть пассажиров, сообщили в Telegram-канале подмосковного главка МВД России.По данным правоохранителей, ДТП произошло на юге Подмосковья на 45-м километре автодороги М-2 "Крым"."Водитель, управляя рейсовым автобусом, следующим по маршруту "Чехов — Москва", совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем. По предварительным данным, в ДТП пострадали водитель автобуса и шесть пассажиров", - говорится в сообщенииНа месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250428/dtp-2013819574.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье автобус врезался в грузовик на трассе, есть пострадавшие
Автобус врезался в грузовик на трассе М-2, пострадали 6 пассажиров и водитель