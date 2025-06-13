https://ria.ru/20250613/dtp-2022688355.html

В Подмосковье автобус врезался в грузовик на трассе, есть пострадавшие

В Подмосковье автобус врезался в грузовик на трассе, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.06.2025

В Подмосковье автобус врезался в грузовик на трассе, есть пострадавшие

Водитель автобуса врезался с грузовиком на 45-м км М-2 "Крым", предварительно пострадали водитель маршрутки и шесть пассажиров, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-13T17:45:00+03:00

2025-06-13T17:45:00+03:00

2025-06-14T00:56:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Водитель автобуса врезался с грузовиком на 45-м км М-2 "Крым", предварительно пострадали водитель маршрутки и шесть пассажиров, сообщили в Telegram-канале подмосковного главка МВД России.По данным правоохранителей, ДТП произошло на юге Подмосковья на 45-м километре автодороги М-2 "Крым"."Водитель, управляя рейсовым автобусом, следующим по маршруту "Чехов — Москва", совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем. По предварительным данным, в ДТП пострадали водитель автобуса и шесть пассажиров", - говорится в сообщенииНа месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250428/dtp-2013819574.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье)