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В Подмосковье автобус врезался в грузовик на трассе, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.06.2025
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17:45 13.06.2025 (обновлено: 00:56 14.06.2025)
https://ria.ru/20250613/dtp-2022688355.html
В Подмосковье автобус врезался в грузовик на трассе, есть пострадавшие
В Подмосковье автобус врезался в грузовик на трассе, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.06.2025
В Подмосковье автобус врезался в грузовик на трассе, есть пострадавшие
Водитель автобуса врезался с грузовиком на 45-м км М-2 "Крым", предварительно пострадали водитель маршрутки и шесть пассажиров, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-13T17:45:00+03:00
2025-06-14T00:56:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Водитель автобуса врезался с грузовиком на 45-м км М-2 "Крым", предварительно пострадали водитель маршрутки и шесть пассажиров, сообщили в Telegram-канале подмосковного главка МВД России.По данным правоохранителей, ДТП произошло на юге Подмосковья на 45-м километре автодороги М-2 "Крым"."Водитель, управляя рейсовым автобусом, следующим по маршруту "Чехов — Москва", совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем. По предварительным данным, в ДТП пострадали водитель автобуса и шесть пассажиров", - говорится в сообщенииНа месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250428/dtp-2013819574.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье автобус врезался в грузовик на трассе, есть пострадавшие

Автобус врезался в грузовик на трассе М-2, пострадали 6 пассажиров и водитель

© Фото : Подмосковная полиция/TelegramАвтобус врезался в грузовик на трассе М-2 "Крым"
Автобус врезался в грузовик на трассе М-2 Крым - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Фото : Подмосковная полиция/Telegram
Автобус врезался в грузовик на трассе М-2 "Крым"
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Водитель автобуса врезался с грузовиком на 45-м км М-2 "Крым", предварительно пострадали водитель маршрутки и шесть пассажиров, сообщили в Telegram-канале подмосковного главка МВД России.
По данным правоохранителей, ДТП произошло на юге Подмосковья на 45-м километре автодороги М-2 "Крым".
«
"Водитель, управляя рейсовым автобусом, следующим по маршруту "Чехов — Москва", совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем. По предварительным данным, в ДТП пострадали водитель автобуса и шесть пассажиров", - говорится в сообщении
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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