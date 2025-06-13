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В Самарской области в массовом ДТП погибли четыре человека
В Самарской области в массовом ДТП погибли четыре человека - РИА Новости, 13.06.2025
В Самарской области в массовом ДТП погибли четыре человека
Четыре человека, включая двух детей, погибли, еще один ребенок пострадал в ДТП с двумя грузовиками и тремя легковыми автомобилями в Самарской области, сообщает... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T16:43:00+03:00
2025-06-13T16:43:00+03:00
2025-06-13T16:48:00+03:00
происшествия
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САМАРА, 13 июн - РИА Новости. Четыре человека, включая двух детей, погибли, еще один ребенок пострадал в ДТП с двумя грузовиками и тремя легковыми автомобилями в Самарской области, сообщает прокуратура региона. В пятницу примерно в 14.00 мск столкнулись грузовые автомобили Scania и Iveco и легковые автомобили Renault Logan, Hyundai Solaris и Lada Granta на 879-м километре федеральной дороги М-5 "Урал" в районе населенного пункта Новозаборовский в Сызранском районе. "Погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Один ребенок доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь. Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения", - говорится в Telegram-канале областной прокуратуры. На месте аварии работу правоохранительных органов и спасательных служб координирует исполняющий обязанности прокурора Сызранского района Геннадий Лебедев. Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение. После осмотра места происшествия будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц).
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происшествия, самарская область, сызранский район, россия
Происшествия, Самарская область, Сызранский район, Россия
В Самарской области в массовом ДТП погибли четыре человека
Четыре человека, включая двух детей, погибли в массовом ДТП под Самарой