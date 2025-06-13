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Группировка "Днепр" уничтожила более 610 украинских боевиков за неделю
Группировка "Днепр" уничтожила более 610 украинских боевиков за неделю - РИА Новости, 13.06.2025
Группировка "Днепр" уничтожила более 610 украинских боевиков за неделю
Российская группировка "Днепр" за прошедшую неделю уничтожила более 610 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T12:18:00+03:00
2025-06-13T12:18:00+03:00
2025-06-13T12:18:00+03:00
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российская группировка "Днепр" за прошедшую неделю уничтожила более 610 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке российского ведомства за период с 7 по 13 июня. "ВСУ потеряли свыше 610 военнослужащих, боевую бронированную машину, 47 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 26 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Днепр" уничтожила более 610 украинских боевиков за неделю
МО РФ: группировка "Днепр" уничтожила более 610 украинских боевиков за неделю