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Девочку, оставленную в аэропорту Антальи, привезли в Подмосковье - РИА Новости, 13.06.2025
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14:18 13.06.2025 (обновлено: 16:10 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/devochka-2022653652.html
Девочку, оставленную в аэропорту Антальи, привезли в Подмосковье
Девочку, оставленную в аэропорту Антальи, привезли в Подмосковье - РИА Новости, 13.06.2025
Девочку, оставленную в аэропорту Антальи, привезли в Подмосковье
Девочку, которую мать бросила в турецком аэропорту, привезли в Павловский Посад, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 13.06.2025
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павловский посад
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
мария львова-белова
общество
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Девочку, которую мать бросила в турецком аэропорту, привезли в Павловский Посад, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. "Все это время, пока шли переговоры с турецкой стороной, Николь провела сначала в больнице, а затем в турецком доме ребенка. Накануне вместе с Марией — приемной мамой — она приехала в Подмосковье, в Павловский Посад. Семья Макаровых опытная, у них уже есть приемный ребенок", — написал он в Telegram-канале.Губернатор поблагодарил всех, кто помогал вернуть Николь в Россию: МИД, Министерство просвещения, детского омбудсмена Марию Львову-Белову и все профильные ведомства.Он выразил уверенность, что теперь у девочки все будет хорошо.История Николь
https://ria.ru/20250224/turtsija-2001226373.html
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павловский посад
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павловский посад, московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, мария львова-белова, общество
Павловский Посад, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев, Мария Львова-Белова, Общество
Девочку, оставленную в аэропорту Антальи, привезли в Подмосковье

Девочка, оставленная в Анталье, приехала в Павловский Посад с приемной матерью

© Мария Львова-Белова/TelegramДевочка Николь, мать которой отбывает 15-летний тюремный срок за оставление новорожденной в аэропорту Антальи, вернулась в Россию
Девочка Николь, мать которой отбывает 15-летний тюремный срок за оставление новорожденной в аэропорту Антальи, вернулась в Россию - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Мария Львова-Белова/Telegram
Девочка Николь, мать которой отбывает 15-летний тюремный срок за оставление новорожденной в аэропорту Антальи, вернулась в Россию. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Девочку, которую мать бросила в турецком аэропорту, привезли в Павловский Посад, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Все это время, пока шли переговоры с турецкой стороной, Николь провела сначала в больнице, а затем в турецком доме ребенка. Накануне вместе с Марией — приемной мамой — она приехала в Подмосковье, в Павловский Посад. Семья Макаровых опытная, у них уже есть приемный ребенок", — написал он в Telegram-канале.
Губернатор поблагодарил всех, кто помогал вернуть Николь в Россию: МИД, Министерство просвещения, детского омбудсмена Марию Львову-Белову и все профильные ведомства.
Он выразил уверенность, что теперь у девочки все будет хорошо.
Россиянка Екатерина Бурнашкина с матерью в аэропорте в Турции - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
В Турции вынесли приговор россиянке, оставившей дочь в туалете аэропорта
24 февраля, 10:57

История Николь

  • Новорожденную девочку обнаружили в туалете аэропорта Антальи в прошлом октябре.
  • Полиция задержала мать ребенка — 18-летнюю Екатерину Бурнашкину, которая вместе со своей матерью Еленой собиралась вылететь в Москву.
  • Женщины утверждали, что они не знали о беременности, по словам их адвоката, они были в шоке и не понимали, что произошло.
  • Девочку, которую назвали Николь, отправили в больницу, а затем в Дом малютки в Анталье.
  • Ее мать и бабушка выражали сожаление и говорили, что хотят вернуться домой вместе с ребенком.
  • Генконсульство в Анталье оформило девочке российское гражданство и направило турецким властям ноту о намерении вернуть ее в Россию.
  • В феврале турецкий суд приговорил Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюрьмы по обвинению в покушении на убийство близкого родственника.
  • Ее мать, бабушку Николь, оправдали.
  • Защита россиянки заявила, что оспорит приговор, но апелляцию пока не подавала, дожидаясь детального решения суда.
  • Двенадцатого июня Николь вернули в Россию.
Екатерина Бурнашкина - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Адвокат рассказал о состоянии осужденной в Турции россиянки Бурнашкиной
27 мая, 03:52
 
Павловский ПосадМосковская область (Подмосковье)РоссияАндрей ВоробьевМария Львова-БеловаОбщество
 
 
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