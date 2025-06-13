Девочку, оставленную в аэропорту Антальи, привезли в Подмосковье
Девочка, оставленная в Анталье, приехала в Павловский Посад с приемной матерью
© Мария Львова-Белова/TelegramДевочка Николь, мать которой отбывает 15-летний тюремный срок за оставление новорожденной в аэропорту Антальи, вернулась в Россию
Девочка Николь, мать которой отбывает 15-летний тюремный срок за оставление новорожденной в аэропорту Антальи, вернулась в Россию. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Девочку, которую мать бросила в турецком аэропорту, привезли в Павловский Посад, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Все это время, пока шли переговоры с турецкой стороной, Николь провела сначала в больнице, а затем в турецком доме ребенка. Накануне вместе с Марией — приемной мамой — она приехала в Подмосковье, в Павловский Посад. Семья Макаровых опытная, у них уже есть приемный ребенок", — написал он в Telegram-канале.
Губернатор поблагодарил всех, кто помогал вернуть Николь в Россию: МИД, Министерство просвещения, детского омбудсмена Марию Львову-Белову и все профильные ведомства.
Он выразил уверенность, что теперь у девочки все будет хорошо.
История Николь
- Новорожденную девочку обнаружили в туалете аэропорта Антальи в прошлом октябре.
- Полиция задержала мать ребенка — 18-летнюю Екатерину Бурнашкину, которая вместе со своей матерью Еленой собиралась вылететь в Москву.
- Женщины утверждали, что они не знали о беременности, по словам их адвоката, они были в шоке и не понимали, что произошло.
- Девочку, которую назвали Николь, отправили в больницу, а затем в Дом малютки в Анталье.
- Ее мать и бабушка выражали сожаление и говорили, что хотят вернуться домой вместе с ребенком.
- Генконсульство в Анталье оформило девочке российское гражданство и направило турецким властям ноту о намерении вернуть ее в Россию.
- В феврале турецкий суд приговорил Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюрьмы по обвинению в покушении на убийство близкого родственника.
- Ее мать, бабушку Николь, оправдали.
- Защита россиянки заявила, что оспорит приговор, но апелляцию пока не подавала, дожидаясь детального решения суда.
- Двенадцатого июня Николь вернули в Россию.