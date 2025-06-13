https://ria.ru/20250613/devochka-2022653652.html

Девочку, оставленную в аэропорту Антальи, привезли в Подмосковье

Девочку, оставленную в аэропорту Антальи, привезли в Подмосковье - РИА Новости, 13.06.2025

Девочку, оставленную в аэропорту Антальи, привезли в Подмосковье

Девочку, которую мать бросила в турецком аэропорту, привезли в Павловский Посад, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 13.06.2025

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павловский посад

московская область (подмосковье)

россия

андрей воробьев

мария львова-белова

общество

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Девочку, которую мать бросила в турецком аэропорту, привезли в Павловский Посад, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. "Все это время, пока шли переговоры с турецкой стороной, Николь провела сначала в больнице, а затем в турецком доме ребенка. Накануне вместе с Марией — приемной мамой — она приехала в Подмосковье, в Павловский Посад. Семья Макаровых опытная, у них уже есть приемный ребенок", — написал он в Telegram-канале.Губернатор поблагодарил всех, кто помогал вернуть Николь в Россию: МИД, Министерство просвещения, детского омбудсмена Марию Львову-Белову и все профильные ведомства.Он выразил уверенность, что теперь у девочки все будет хорошо.История Николь

https://ria.ru/20250224/turtsija-2001226373.html

https://ria.ru/20250527/turtsiya-2019239641.html

павловский посад

московская область (подмосковье)

россия

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павловский посад, московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, мария львова-белова, общество