https://ria.ru/20250613/devis-2022575352.html

"Шанс упущен": в США неожиданно высказались о мире на Украине

"Шанс упущен": в США неожиданно высказались о мире на Украине - РИА Новости, 13.06.2025

"Шанс упущен": в США неожиданно высказались о мире на Украине

США упустили шанс завершить украинский конфликт с минимальными потерями для себя, а дальше будет только хуже, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T04:52:00+03:00

2025-06-13T04:52:00+03:00

2025-06-13T11:26:00+03:00

россия

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москва

дэниел дэвис

украина

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. США упустили шанс завершить украинский конфликт с минимальными потерями для себя, а дальше будет только хуже, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала DeepDive."Уже не важно, чего вы хотите — из-за высокомерия и нежелания признавать ситуацию на фронте, — шанс упущен. Единственный вопрос: как долго мы еще готовы тянуть с конфликтом? Лучше для нас уже не станет, только хуже. Последствия будут тянуться десятилетиями", — сказал он.Эксперт также отметил, что некоторые американские политики не готовы признать позорную для них реальность. По его словам, Россия выдержала все, что для нее приготовил Запад и продолжает успешно продвигаться на фронте."Такие политики, как Линдси Грэм*, ведут США к катастрофе. В самом начале можно было бы организовать стратегически выгодный мир, в 2022 году, но нам хотелось большего. Теперь из-за нашей гордыни мы дорого заплатим",— заключил Дэвис.В начале апреля американский сенатор Линдси Грэм*, известный антироссийской риторикой, внес в конгресс проект по санкциям, предусматривающий импортные пошлины в размере 500 процентов на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран.При этом СМИ сообщали, что подобные экономические меры в отношении Москвы могут крайне негативно сказаться на самих Соединенных Штатах и отрезать их от торговых партнеров.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250613/dubinskiy-2022566992.html

https://ria.ru/20250612/ukraina-2022557487.html

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россия, сша, москва, дэниел дэвис, украина