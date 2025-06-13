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"Шанс упущен": в США неожиданно высказались о мире на Украине
"Шанс упущен": в США неожиданно высказались о мире на Украине - РИА Новости, 13.06.2025
"Шанс упущен": в США неожиданно высказались о мире на Украине
США упустили шанс завершить украинский конфликт с минимальными потерями для себя, а дальше будет только хуже, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T04:52:00+03:00
2025-06-13T04:52:00+03:00
2025-06-13T11:26:00+03:00
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. США упустили шанс завершить украинский конфликт с минимальными потерями для себя, а дальше будет только хуже, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала DeepDive."Уже не важно, чего вы хотите — из-за высокомерия и нежелания признавать ситуацию на фронте, — шанс упущен. Единственный вопрос: как долго мы еще готовы тянуть с конфликтом? Лучше для нас уже не станет, только хуже. Последствия будут тянуться десятилетиями", — сказал он.Эксперт также отметил, что некоторые американские политики не готовы признать позорную для них реальность. По его словам, Россия выдержала все, что для нее приготовил Запад и продолжает успешно продвигаться на фронте."Такие политики, как Линдси Грэм*, ведут США к катастрофе. В самом начале можно было бы организовать стратегически выгодный мир, в 2022 году, но нам хотелось большего. Теперь из-за нашей гордыни мы дорого заплатим",— заключил Дэвис.В начале апреля американский сенатор Линдси Грэм*, известный антироссийской риторикой, внес в конгресс проект по санкциям, предусматривающий импортные пошлины в размере 500 процентов на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран.При этом СМИ сообщали, что подобные экономические меры в отношении Москвы могут крайне негативно сказаться на самих Соединенных Штатах и отрезать их от торговых партнеров.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
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россия, сша, москва, дэниел дэвис, украина
Россия, США, Москва, Дэниел Дэвис, Украина
"Шанс упущен": в США неожиданно высказались о мире на Украине
Дэвис: последствия украинского кризиса будут преследовать США десятилетиями