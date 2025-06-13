https://ria.ru/20250613/desantniki-2022577282.html

Российские десантники уничтожили технику ВСУ в Сумской области

Российские десантники уничтожили технику ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 13.06.2025

Российские десантники уничтожили технику ВСУ в Сумской области

Операторы ударных БПЛА уссурийских десантников уничтожили технику ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T05:10:00+03:00

2025-06-13T05:10:00+03:00

2025-06-13T09:37:00+03:00

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ЛУГАНСК, 13 июн — РИА Новости. Операторы ударных БПЛА уссурийских десантников уничтожили технику ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны."Благодаря слаженной работе операторов FPV-дронов, были выведены из строя и уничтожены автомобиль и пикап, осуществлявшие подвоз боеприпасов, материальных средств, продовольствия и осуществлявшие ротацию личного состава. Также несколькими попаданиями ударных беспилотников был выведен из строя и уничтожен легкобронированный автомобиль западного производства. Первым попаданием техника обездвиживалась, а вторым и последующими FPV-дронами окончательно уничтожалась", — пояснили в ведомстве.Другие заявления министерства:С начала СВО на счету десантников с Дальнего Востока сотни единиц уничтоженной боевой и специальной техники, артиллерийских систем и украинских военных, добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20250611/svo-2022077274.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность, дальний восток