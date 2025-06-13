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Российские десантники уничтожили технику ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 13.06.2025
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05:10 13.06.2025 (обновлено: 09:37 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/desantniki-2022577282.html
Российские десантники уничтожили технику ВСУ в Сумской области
Российские десантники уничтожили технику ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 13.06.2025
Российские десантники уничтожили технику ВСУ в Сумской области
Операторы ударных БПЛА уссурийских десантников уничтожили технику ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T05:10:00+03:00
2025-06-13T09:37:00+03:00
россия
сумская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
дальний восток
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ЛУГАНСК, 13 июн — РИА Новости. Операторы ударных БПЛА уссурийских десантников уничтожили технику ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны."Благодаря слаженной работе операторов FPV-дронов, были выведены из строя и уничтожены автомобиль и пикап, осуществлявшие подвоз боеприпасов, материальных средств, продовольствия и осуществлявшие ротацию личного состава. Также несколькими попаданиями ударных беспилотников был выведен из строя и уничтожен легкобронированный автомобиль западного производства. Первым попаданием техника обездвиживалась, а вторым и последующими FPV-дронами окончательно уничтожалась", — пояснили в ведомстве.Другие заявления министерства:С начала СВО на счету десантников с Дальнего Востока сотни единиц уничтоженной боевой и специальной техники, артиллерийских систем и украинских военных, добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20250611/svo-2022077274.html
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россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность, дальний восток
Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Дальний Восток
Российские десантники уничтожили технику ВСУ в Сумской области

Минобороны: операторы FPV-дронов уничтожили технику ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЛУГАНСК, 13 июн — РИА Новости. Операторы ударных БПЛА уссурийских десантников уничтожили технику ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны.
"Благодаря слаженной работе операторов FPV-дронов, были выведены из строя и уничтожены автомобиль и пикап, осуществлявшие подвоз боеприпасов, материальных средств, продовольствия и осуществлявшие ротацию личного состава. Также несколькими попаданиями ударных беспилотников был выведен из строя и уничтожен легкобронированный автомобиль западного производства. Первым попаданием техника обездвиживалась, а вторым и последующими FPV-дронами окончательно уничтожалась", — пояснили в ведомстве.
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Другие заявления министерства:
  • операторы FPV-дронов уссурийских десантников ежедневно ликвидируют десятки единиц техники и личного состава ВСУ в Сумской области;
  • бойцы нарушают логистику противника и препятствуют снабжению передовых подразделений украинской армии;
  • это позволяет сорвать их ротацию и помочь российским штурмовкам в углублении и расширении зоны безопасности в регионе.
С начала СВО на счету десантников с Дальнего Востока сотни единиц уничтоженной боевой и специальной техники, артиллерийских систем и украинских военных, добавили в Минобороны.
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