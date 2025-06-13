Российские десантники уничтожили технику ВСУ в Сумской области
Минобороны: операторы FPV-дронов уничтожили технику ВСУ в Сумской области
Российский военнослужащий. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 июн — РИА Новости. Операторы ударных БПЛА уссурийских десантников уничтожили технику ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны.
"Благодаря слаженной работе операторов FPV-дронов, были выведены из строя и уничтожены автомобиль и пикап, осуществлявшие подвоз боеприпасов, материальных средств, продовольствия и осуществлявшие ротацию личного состава. Также несколькими попаданиями ударных беспилотников был выведен из строя и уничтожен легкобронированный автомобиль западного производства. Первым попаданием техника обездвиживалась, а вторым и последующими FPV-дронами окончательно уничтожалась", — пояснили в ведомстве.
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Другие заявления министерства:
- операторы FPV-дронов уссурийских десантников ежедневно ликвидируют десятки единиц техники и личного состава ВСУ в Сумской области;
- бойцы нарушают логистику противника и препятствуют снабжению передовых подразделений украинской армии;
- это позволяет сорвать их ротацию и помочь российским штурмовкам в углублении и расширении зоны безопасности в регионе.
С начала СВО на счету десантников с Дальнего Востока сотни единиц уничтоженной боевой и специальной техники, артиллерийских систем и украинских военных, добавили в Минобороны.
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