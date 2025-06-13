https://ria.ru/20250613/delo--2022686549.html
СК завел уголовное дело после массового ДТП в Самарской области
СК завел уголовное дело после массового ДТП в Самарской области - РИА Новости, 13.06.2025
СК завел уголовное дело после массового ДТП в Самарской области
Следователи возбудили уголовное дело после массового ДТП в Самарской области, в котором погибли четыре человека, включая двух детей, сообщило региональное СУСК... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T17:32:00+03:00
2025-06-13T17:32:00+03:00
2025-06-13T17:32:00+03:00
россия
самарская область
сызранский район
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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САМАРА, 13 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после массового ДТП в Самарской области, в котором погибли четыре человека, включая двух детей, сообщило региональное СУСК России. Ранее областная прокуратура сообщала, что в пятницу примерно в 14.00 мск столкнулись грузовые автомобили Scania и Iveco и легковушки Renault Logan, Hyundai Solaris и Lada Granta. Авария произошла на 879-м километре федеральной дороги М-5 "Урал" в районе населенного пункта Новозаборовский в Сызранском районе. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей. Один ребенок доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь. Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. "Следователем следственного отдела по городу Сызрани следственного управления СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц)", - говорится в сообщении СУСК России. В рамках расследования уголовного дела назначены автотехническая и судебно-медицинские экспертизы, проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств аварии.
https://ria.ru/20250613/dtp-2022675497.html
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россия, самарская область, сызранский район, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Самарская область, Сызранский район, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК завел уголовное дело после массового ДТП в Самарской области
СК завел уголовное дело после ДТП под Самарой, в котором погибли 4 человека