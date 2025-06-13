В Германии поступок Писториуса в Киеве вызвал ярость
Дагделен: Писториус обещал Зеленскому в Киеве рекордный объём помощи
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМинистр обороны ФРГ Борис Писториус
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Министр обороны ФРГ Борис Писториус. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Глава Минобороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев пообещал Владимиру Зеленскому рекордный объем помощи, в то время, как в ФРГ накопились собственные проблемы, требующие решения, написала в соцсети X внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.
"На следующий день после манифеста СДПГ за мир он тратит 1,9 миллиарда евро из денег немецких налогоплательщиков на продление бессмысленной войны и хочет увеличить военную помощь Украине до рекордных 9 миллиардов (!) евро в 2025 году вместо того, чтобы бороться за компромиссный мир на Украине", — говорится в публикации.
"На следующий день после манифеста СДПГ за мир он тратит 1,9 миллиарда евро из денег немецких налогоплательщиков на продление бессмысленной войны и хочет увеличить военную помощь Украине до рекордных 9 миллиардов (!) евро в 2025 году вместо того, чтобы бороться за компромиссный мир на Украине", — говорится в публикации.
Дагделен добавила, что в это время в Германии инфраструктура продолжает приходить в упадок.
Накануне, во время визита в Киев, Писториус объявил о перспективе выделения еще 1,9 миллиарда евро военной помощи Украине в 2025 году.
Вместе с тем, в среду, крупные политики входящей в кабмин Германии партии социал-демократов (СДПГ) выступили за начало переговоров правительства под руководством канцлера Фридриха Мерца с Россией и отказ от планов по размещению американских ракет на территории ФРГ.
Накануне, во время визита в Киев, Писториус объявил о перспективе выделения еще 1,9 миллиарда евро военной помощи Украине в 2025 году.
Вместе с тем, в среду, крупные политики входящей в кабмин Германии партии социал-демократов (СДПГ) выступили за начало переговоров правительства под руководством канцлера Фридриха Мерца с Россией и отказ от планов по размещению американских ракет на территории ФРГ.