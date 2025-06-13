Рейтинг@Mail.ru
В Германии поступок Писториуса в Киеве вызвал ярость - РИА Новости, 13.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:18 13.06.2025 (обновлено: 13:11 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/dagdelen-2022623458.html
В Германии поступок Писториуса в Киеве вызвал ярость
В Германии поступок Писториуса в Киеве вызвал ярость - РИА Новости, 13.06.2025
В Германии поступок Писториуса в Киеве вызвал ярость
Глава Минобороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев пообещал Владимиру Зеленскому рекордный объем помощи, в то время, как в ФРГ накопились... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T11:18:00+03:00
2025-06-13T13:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
германия
киев
украина
борис писториус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022536505_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_12ca46c8b6648614b6cafc087edc9fa9.jpg
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Глава Минобороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев пообещал Владимиру Зеленскому рекордный объем помощи, в то время, как в ФРГ накопились собственные проблемы, требующие решения, написала в соцсети X внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен. "На следующий день после манифеста СДПГ за мир он тратит 1,9 миллиарда евро из денег немецких налогоплательщиков на продление бессмысленной войны и хочет увеличить военную помощь Украине до рекордных 9 миллиардов (!) евро в 2025 году вместо того, чтобы бороться за компромиссный мир на Украине", — говорится в публикации. Дагделен добавила, что в это время в Германии инфраструктура продолжает приходить в упадок. Накануне, во время визита в Киев, Писториус объявил о перспективе выделения еще 1,9 миллиарда евро военной помощи Украине в 2025 году. Вместе с тем, в среду, крупные политики входящей в кабмин Германии партии социал-демократов (СДПГ) выступили за начало переговоров правительства под руководством канцлера Фридриха Мерца с Россией и отказ от планов по размещению американских ракет на территории ФРГ.
https://ria.ru/20250613/koshkovich-2022615364.html
https://ria.ru/20250613/pushkov-2022588843.html
германия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022536505_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_16a0ddcb6ee78124902064ff9a76ac0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, киев, украина, борис писториус
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Киев, Украина, Борис Писториус
В Германии поступок Писториуса в Киеве вызвал ярость

Дагделен: Писториус обещал Зеленскому в Киеве рекордный объём помощи

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМинистр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Министр обороны ФРГ Борис Писториус. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Глава Минобороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев пообещал Владимиру Зеленскому рекордный объем помощи, в то время, как в ФРГ накопились собственные проблемы, требующие решения, написала в соцсети X внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.

"На следующий день после манифеста СДПГ за мир он тратит 1,9 миллиарда евро из денег немецких налогоплательщиков на продление бессмысленной войны и хочет увеличить военную помощь Украине до рекордных 9 миллиардов (!) евро в 2025 году вместо того, чтобы бороться за компромиссный мир на Украине", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
На Западе сообщили Зеленскому плохие новости после удара Израиля по Ирану
10:30
Дагделен добавила, что в это время в Германии инфраструктура продолжает приходить в упадок.

Накануне, во время визита в Киев, Писториус объявил о перспективе выделения еще 1,9 миллиарда евро военной помощи Украине в 2025 году.

Вместе с тем, в среду, крупные политики входящей в кабмин Германии партии социал-демократов (СДПГ) выступили за начало переговоров правительства под руководством канцлера Фридриха Мерца с Россией и отказ от планов по размещению американских ракет на территории ФРГ.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Пушков раскрыл жуткий смысл слов Писториуса об Украине
07:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияКиевУкраинаБорис Писториус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала