https://ria.ru/20250613/dagdelen-2022623458.html

В Германии поступок Писториуса в Киеве вызвал ярость

В Германии поступок Писториуса в Киеве вызвал ярость - РИА Новости, 13.06.2025

В Германии поступок Писториуса в Киеве вызвал ярость

Глава Минобороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев пообещал Владимиру Зеленскому рекордный объем помощи, в то время, как в ФРГ накопились... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T11:18:00+03:00

2025-06-13T11:18:00+03:00

2025-06-13T13:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Глава Минобороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев пообещал Владимиру Зеленскому рекордный объем помощи, в то время, как в ФРГ накопились собственные проблемы, требующие решения, написала в соцсети X внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен. "На следующий день после манифеста СДПГ за мир он тратит 1,9 миллиарда евро из денег немецких налогоплательщиков на продление бессмысленной войны и хочет увеличить военную помощь Украине до рекордных 9 миллиардов (!) евро в 2025 году вместо того, чтобы бороться за компромиссный мир на Украине", — говорится в публикации. Дагделен добавила, что в это время в Германии инфраструктура продолжает приходить в упадок. Накануне, во время визита в Киев, Писториус объявил о перспективе выделения еще 1,9 миллиарда евро военной помощи Украине в 2025 году. Вместе с тем, в среду, крупные политики входящей в кабмин Германии партии социал-демократов (СДПГ) выступили за начало переговоров правительства под руководством канцлера Фридриха Мерца с Россией и отказ от планов по размещению американских ракет на территории ФРГ.

https://ria.ru/20250613/koshkovich-2022615364.html

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