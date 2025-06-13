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Число погибших при израильских атаках на востоке Ирана выросло до трех

Число погибших при израильских атаках на востоке Ирана выросло до трех - РИА Новости, 13.06.2025

Число погибших при израильских атаках на востоке Ирана выросло до трех

Число жертв в провинции Восточный Азербайджан в Иране увеличилось до трех, сообщил глава управления кризисами провинции Маджида Фарши. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T10:01:00+03:00

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иран

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операция израиля "восходящий лев"

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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Число жертв в провинции Восточный Азербайджан в Иране увеличилось до трех, сообщил глава управления кризисами провинции Маджида Фарши."К сожалению, три человека погибли, шесть пострадали", - приводит его слова агентство Mehr.Он сообщил, что ударам Израиля подверглись 10 локаций провинции.Ранее Фарши говорил о двух двух погибших и шести пострадавших, отметив, что атак Израиля коснулась трех военных округов и гарнизона.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/egipet-2022611630.html

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Поврежденные здания в Тегеране после ночных ударов Израиля Поврежденные здания в Тегеране после ночных ударов Израиля 2025-06-13T10:01 true PT1M49S

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израиль, иран, в мире, операция израиля "восходящий лев"