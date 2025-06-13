https://ria.ru/20250613/chislo-2022610983.html
Число погибших при израильских атаках на востоке Ирана выросло до трех
Число погибших при израильских атаках на востоке Ирана выросло до трех - РИА Новости, 13.06.2025
Число погибших при израильских атаках на востоке Ирана выросло до трех
Число жертв в провинции Восточный Азербайджан в Иране увеличилось до трех, сообщил глава управления кризисами провинции Маджида Фарши. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T10:01:00+03:00
2025-06-13T10:01:00+03:00
2025-06-13T10:07:00+03:00
израиль
иран
в мире
операция израиля "восходящий лев"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/38/1563953811_0:146:1024:722_1920x0_80_0_0_e3569d3a338077eddbfe5b7a5e2b8539.jpg
ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Число жертв в провинции Восточный Азербайджан в Иране увеличилось до трех, сообщил глава управления кризисами провинции Маджида Фарши."К сожалению, три человека погибли, шесть пострадали", - приводит его слова агентство Mehr.Он сообщил, что ударам Израиля подверглись 10 локаций провинции.Ранее Фарши говорил о двух двух погибших и шести пострадавших, отметив, что атак Израиля коснулась трех военных округов и гарнизона.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
https://ria.ru/20250613/egipet-2022611630.html
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/38/1563953811_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_62b0cc2477dd3934e2035fd17cce2821.jpg
Поврежденные здания в Тегеране после ночных ударов Израиля
Поврежденные здания в Тегеране после ночных ударов Израиля
2025-06-13T10:01
true
PT1M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, иран, в мире, операция израиля "восходящий лев"
Израиль, Иран, В мире, Операция Израиля "Восходящий лев"
Число погибших при израильских атаках на востоке Ирана выросло до трех
Число погибших в результате ударов ЦАХАЛ на востоке Ирана выросло до 3