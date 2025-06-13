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Число погибших при израильских атаках на востоке Ирана выросло до трех - РИА Новости, 13.06.2025
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10:01 13.06.2025 (обновлено: 10:07 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/chislo-2022610983.html
Число погибших при израильских атаках на востоке Ирана выросло до трех
Число погибших при израильских атаках на востоке Ирана выросло до трех - РИА Новости, 13.06.2025
Число погибших при израильских атаках на востоке Ирана выросло до трех
Число жертв в провинции Восточный Азербайджан в Иране увеличилось до трех, сообщил глава управления кризисами провинции Маджида Фарши. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T10:01:00+03:00
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израиль
иран
в мире
операция израиля "восходящий лев"
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Число жертв в провинции Восточный Азербайджан в Иране увеличилось до трех, сообщил глава управления кризисами провинции Маджида Фарши."К сожалению, три человека погибли, шесть пострадали", - приводит его слова агентство Mehr.Он сообщил, что ударам Израиля подверглись 10 локаций провинции.Ранее Фарши говорил о двух двух погибших и шести пострадавших, отметив, что атак Израиля коснулась трех военных округов и гарнизона.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
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Поврежденные здания в Тегеране после ночных ударов Израиля
Поврежденные здания в Тегеране после ночных ударов Израиля
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израиль, иран, в мире, операция израиля "восходящий лев"
Израиль, Иран, В мире, Операция Израиля "Восходящий лев"
Число погибших при израильских атаках на востоке Ирана выросло до трех

Число погибших в результате ударов ЦАХАЛ на востоке Ирана выросло до 3

© Фото : Iranian Red Crescent SocietyАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Фото : Iranian Red Crescent Society
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Число жертв в провинции Восточный Азербайджан в Иране увеличилось до трех, сообщил глава управления кризисами провинции Маджида Фарши.
"К сожалению, три человека погибли, шесть пострадали", - приводит его слова агентство Mehr.
Он сообщил, что ударам Израиля подверглись 10 локаций провинции.
Ранее Фарши говорил о двух двух погибших и шести пострадавших, отметив, что атак Израиля коснулась трех военных округов и гарнизона.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
В международном аэропорту Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
В Египте привели аэропорты в состояние повышенной готовности
10:04
 
ИзраильИранВ миреОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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