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Число погибших при атаке Израиля иранских физиков выросло до трех - РИА Новости, 13.06.2025
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05:39 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/chislo-2022579931.html
Число погибших при атаке Израиля иранских физиков выросло до трех
Число погибших при атаке Израиля иранских физиков выросло до трех - РИА Новости, 13.06.2025
Число погибших при атаке Израиля иранских физиков выросло до трех
Декан факультета ядерной инженерии университета Шахида Бехешти Абдольхамид Минучехр погиб в результате атаки Израиля по территории Ирана с утра в пятницу, общее РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T05:39:00+03:00
2025-06-13T05:39:00+03:00
в мире
израиль
иран
тегеран (город)
исраэль кац
марко рубио
армия обороны израиля (цахал)
операция израиля "восходящий лев"
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Декан факультета ядерной инженерии университета Шахида Бехешти Абдольхамид Минучехр погиб в результате атаки Израиля по территории Ирана с утра в пятницу, общее число погибших ученых выросло до трех человек, передает иранское госагентство Mehr. Ранее иранское госагентство Tasnim сообщало, что в результате атаки Израиля по Тегерану погибли два иранских физика-ядерщика Мохаммад Мехди Техранчи и экс-глава иранской Организации по атомной энергии (ОАЭИ) Ферейдун Аббаси. "По имеющимся данным, Абдольхамид Минучехр, преподаватель и декан факультета ядерной инженерии университета Шахида Бехешти (расположенного в Тегеране – ред.), погиб в результате атаки Израиля", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры. Израильские военные полагают, что операция против иранской ядерной программы продлится несколько дней, сообщает газета Times of Israel. При этом, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране в связи с нанесенным ударом по Ирану. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не участвовал в ударах Израиля по территории Ирана и отметил, что Соединенные Штаты был проинформированы Израилем о нанесении ударов, которые, по их словам, "необходимы для самообороны".
https://ria.ru/20250613/vzryv-2022579807.html
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израиль
иран
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в мире, израиль, иран, тегеран (город), исраэль кац, марко рубио, армия обороны израиля (цахал), операция израиля "восходящий лев"
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Исраэль Кац, Марко Рубио, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Операция Израиля "Восходящий лев"
Число погибших при атаке Израиля иранских физиков выросло до трех

Mehr: при атаке Израиля по Ирану погиб декан факультета ядерной инженерии

Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Декан факультета ядерной инженерии университета Шахида Бехешти Абдольхамид Минучехр погиб в результате атаки Израиля по территории Ирана с утра в пятницу, общее число погибших ученых выросло до трех человек, передает иранское госагентство Mehr.
Ранее иранское госагентство Tasnim сообщало, что в результате атаки Израиля по Тегерану погибли два иранских физика-ядерщика Мохаммад Мехди Техранчи и экс-глава иранской Организации по атомной энергии (ОАЭИ) Ферейдун Аббаси.
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
На иранском ядерном объекте в Натанзе прозвучал новый взрыв
05:35
"По имеющимся данным, Абдольхамид Минучехр, преподаватель и декан факультета ядерной инженерии университета Шахида Бехешти (расположенного в Тегеране – ред.), погиб в результате атаки Израиля", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.
Израильские военные полагают, что операция против иранской ядерной программы продлится несколько дней, сообщает газета Times of Israel. При этом, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране в связи с нанесенным ударом по Ирану.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не участвовал в ударах Израиля по территории Ирана и отметил, что Соединенные Штаты был проинформированы Израилем о нанесении ударов, которые, по их словам, "необходимы для самообороны".
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
СМИ пишут о возможной ликвидации военного руководства Ирана ударами Израиля
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В миреИзраильИранТегеран (город)Исраэль КацМарко РубиоАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Операция Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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