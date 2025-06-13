https://ria.ru/20250613/britaniya-2022652807.html

Британия не участвовала в операции Израиля против Ирана, заявили в Лондоне

Британия не участвовала в операции Израиля против Ирана, заявили в Лондоне - РИА Новости, 13.06.2025

Британия не участвовала в операции Израиля против Ирана, заявили в Лондоне

Великобритания не была вовлечена в израильскую операцию против Ирана, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства Соединенного Королевства. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T14:13:00+03:00

2025-06-13T14:13:00+03:00

2025-06-13T14:13:00+03:00

в мире

великобритания

иран

израиль

операция израиля "восходящий лев"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022612756_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1125a5f172394c7b807193113f8e02a9.jpg

ЛОНДОН, 13 июн - РИА Новости. Великобритания не была вовлечена в израильскую операцию против Ирана, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства Соединенного Королевства. "Да", - ответил представитель ведомства на вопрос, могут ли в минобороны подтвердить, что Великобритания не была вовлечена в израильскую операцию. При этом в министерстве отказались комментировать возможную степень вовлеченности страны в оборону Израиля в случае широкомасштабной атаки Ирана.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

великобритания

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, иран, израиль, операция израиля "восходящий лев"