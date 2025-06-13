https://ria.ru/20250613/britaniya-2022652807.html
Британия не участвовала в операции Израиля против Ирана, заявили в Лондоне
Британия не участвовала в операции Израиля против Ирана, заявили в Лондоне - РИА Новости, 13.06.2025
Британия не участвовала в операции Израиля против Ирана, заявили в Лондоне
Великобритания не была вовлечена в израильскую операцию против Ирана, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства Соединенного Королевства. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T14:13:00+03:00
2025-06-13T14:13:00+03:00
2025-06-13T14:13:00+03:00
в мире
великобритания
иран
израиль
операция израиля "восходящий лев"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022612756_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1125a5f172394c7b807193113f8e02a9.jpg
ЛОНДОН, 13 июн - РИА Новости. Великобритания не была вовлечена в израильскую операцию против Ирана, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства Соединенного Королевства. "Да", - ответил представитель ведомства на вопрос, могут ли в минобороны подтвердить, что Великобритания не была вовлечена в израильскую операцию. При этом в министерстве отказались комментировать возможную степень вовлеченности страны в оборону Израиля в случае широкомасштабной атаки Ирана.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html
великобритания
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022612756_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_39849c16de2ca3213bec066228c311c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, иран, израиль, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Великобритания, Иран, Израиль, Операция Израиля "Восходящий лев"
Британия не участвовала в операции Израиля против Ирана, заявили в Лондоне
Минобороны Британии: Лондон не был вовлечен в израильскую операцию против Ирана