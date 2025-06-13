https://ria.ru/20250613/britaniya-2022566240.html

В Британии открылся завод по производству сверхлегких гаубиц

В Британии открылся завод по производству сверхлегких гаубиц - РИА Новости, 13.06.2025

В Британии открылся завод по производству сверхлегких гаубиц

Новый завод по производству артиллерийских орудий открылся в английском городе Шеффилд на фоне повышенного спроса на вооружения, сообщило министерство обороны... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T01:54:00+03:00

2025-06-13T01:54:00+03:00

2025-06-13T01:54:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Новый завод по производству артиллерийских орудий открылся в английском городе Шеффилд на фоне повышенного спроса на вооружения, сообщило министерство обороны Великобритании. Завод под управлением компании BAE Systems будет производить 155-миллиметровую легкую гаубицу M777. "В дальнейшем предприятие будет развиваться для создания и производства ряда передовых боевых систем мирового класса", - говорится в заявлении. Как отмечает газета Telegraph, компания отменила решение 2023 года о сворачивании производства гаубиц M777 в Великобритании в связи с ростом спроса. По данным издания, ранее Украина получила несколько гаубиц M777, которые способны поражать цели на расстоянии до 30 километров и имеют небольшой вес для артиллерийских орудий — 4,5 тонны. Однако многие из этих орудий нуждаются в ремонте или восстановлении.

https://ria.ru/20250611/ukraina-2022279016.html

https://ria.ru/20240925/britanija-1974690482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, великобритания, шеффилд, украина, bae systems