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В Британии открылся завод по производству сверхлегких гаубиц - РИА Новости, 13.06.2025
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01:54 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/britaniya-2022566240.html
В Британии открылся завод по производству сверхлегких гаубиц
В Британии открылся завод по производству сверхлегких гаубиц - РИА Новости, 13.06.2025
В Британии открылся завод по производству сверхлегких гаубиц
Новый завод по производству артиллерийских орудий открылся в английском городе Шеффилд на фоне повышенного спроса на вооружения, сообщило министерство обороны... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T01:54:00+03:00
2025-06-13T01:54:00+03:00
в мире
технологии
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Новый завод по производству артиллерийских орудий открылся в английском городе Шеффилд на фоне повышенного спроса на вооружения, сообщило министерство обороны Великобритании. Завод под управлением компании BAE Systems будет производить 155-миллиметровую легкую гаубицу M777. "В дальнейшем предприятие будет развиваться для создания и производства ряда передовых боевых систем мирового класса", - говорится в заявлении. Как отмечает газета Telegraph, компания отменила решение 2023 года о сворачивании производства гаубиц M777 в Великобритании в связи с ростом спроса. По данным издания, ранее Украина получила несколько гаубиц M777, которые способны поражать цели на расстоянии до 30 километров и имеют небольшой вес для артиллерийских орудий — 4,5 тонны. Однако многие из этих орудий нуждаются в ремонте или восстановлении.
https://ria.ru/20250611/ukraina-2022279016.html
https://ria.ru/20240925/britanija-1974690482.html
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в мире, технологии, великобритания, шеффилд, украина, bae systems
В мире, Технологии, Великобритания, Шеффилд, Украина, BAE Systems
В Британии открылся завод по производству сверхлегких гаубиц

В Шеффилде открылся завод по производству сверхлегких гаубиц М777

© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean Harriman, 2nd BCT, 1st AD, Public AffairsЗапуск M982 Excalibur 155 мм из ствола гаубицы M777
Запуск M982 Excalibur 155 мм из ствола гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean Harriman, 2nd BCT, 1st AD, Public Affairs
Запуск M982 Excalibur 155 мм из ствола гаубицы M777. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Новый завод по производству артиллерийских орудий открылся в английском городе Шеффилд на фоне повышенного спроса на вооружения, сообщило министерство обороны Великобритании.
Завод под управлением компании BAE Systems будет производить 155-миллиметровую легкую гаубицу M777.
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"В дальнейшем предприятие будет развиваться для создания и производства ряда передовых боевых систем мирового класса", - говорится в заявлении.
Как отмечает газета Telegraph, компания отменила решение 2023 года о сворачивании производства гаубиц M777 в Великобритании в связи с ростом спроса. По данным издания, ранее Украина получила несколько гаубиц M777, которые способны поражать цели на расстоянии до 30 километров и имеют небольшой вес для артиллерийских орудий — 4,5 тонны. Однако многие из этих орудий нуждаются в ремонте или восстановлении.
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