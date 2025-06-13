В Британии открылся завод по производству сверхлегких гаубиц
В Шеффилде открылся завод по производству сверхлегких гаубиц М777
© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean Harriman, 2nd BCT, 1st AD, Public AffairsЗапуск M982 Excalibur 155 мм из ствола гаубицы M777
Запуск M982 Excalibur 155 мм из ствола гаубицы M777. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Новый завод по производству артиллерийских орудий открылся в английском городе Шеффилд на фоне повышенного спроса на вооружения, сообщило министерство обороны Великобритании.
Завод под управлением компании BAE Systems будет производить 155-миллиметровую легкую гаубицу M777.
"В дальнейшем предприятие будет развиваться для создания и производства ряда передовых боевых систем мирового класса", - говорится в заявлении.
Как отмечает газета Telegraph, компания отменила решение 2023 года о сворачивании производства гаубиц M777 в Великобритании в связи с ростом спроса. По данным издания, ранее Украина получила несколько гаубиц M777, которые способны поражать цели на расстоянии до 30 километров и имеют небольшой вес для артиллерийских орудий — 4,5 тонны. Однако многие из этих орудий нуждаются в ремонте или восстановлении.
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