https://ria.ru/20250613/britaniya-2022541000.html

В Британии построят АЭС из золота

В Британии построят АЭС из золота - РИА Новости, 13.06.2025

В Британии построят АЭС из золота

Западный истеблишмент вынужденно признал правоту профильных специалистов, предупреждавших коллективную Европу о неминуемости погружения в кризис. Энергетический РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T08:00:00+03:00

2025-06-13T08:00:00+03:00

2025-06-13T08:01:00+03:00

аналитика

великобритания

шотландия

лондон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022546667_0:102:1283:824_1920x0_80_0_0_acf4ceee243081aa3c6d26a62de43d90.jpg

Западный истеблишмент вынужденно признал правоту профильных специалистов, предупреждавших коллективную Европу о неминуемости погружения в кризис. Энергетический и, как следствие, экономический, ибо ресурсы и генерация — это базис не только реального сектора, но и стабильности денежно-кредитной системы государства. Правительство Великобритании, внезапно возжелавшей возродить свое военное величие, на днях утвердило выделение 14,2 миллиарда фунтов (19,3 миллиарда долларов) на срочную постройку двух энергоблоков АЭС Sizewell C. Буквенное обозначение в данном случае эквивалентно номеру три.Термины "внезапно" и "срочно" использованы неслучайно.Дебаты о состоянии собственной энергетики, зависимости от импорта в парламенте королевства велись задолго до начала СВО и сопряженными с ней антироссийскими санкциями, перелопатившими маршруты поставок и энергобалансы государств континента. Плачевную ситуацию постоянно пытались густо залакировать бравурными докладами о невероятном росте генерации на базе ВИЭ, в первую очередь береговых и морских ветровых станций у побережья Шотландии. Но природа и физика женщины бессердечны, потому в Британии периодически случались то двухмесячный штиль с густой облачностью, то аномально морозная зима, когда за три месяца зафиксировали рекордное количество так называемых холодных смертей. Государственный Office of National Statistics (ONS) в ежегодном обзоре сообщает, что зимой 2020-2021 годов от переохлаждения скончались рекордные 13 400 британцев. Причем в жутковатую статистику включены только жители Англии и Уэльса без Шотландии и Северной Ирландии — регионов с еще более суровым климатом. Всего же за период наблюдений с 1988 по 2022 год официально от холода в своих квартирах и домах умерло более 199 тысяч англичан и жителей Уэльса.Попутно политические игрища и эксперименты, связанные с новомодной повесткой, привели к внушительным финансово-промышленным проблемам. Только за прошлый год по данным Office of Budget Responsibility (OBR), структурного подразделения британского казначейства, бюджетный дефицит Великобритании вырос до 74 миллиардов фунтов, что на 14 миллиардов превысило прогноз, на основе которого формировался бюджет. Дефицит промышленного производства всего за год вырос с 4,8 до 5,3 пункта (плюс десять процентов), а общий государственный долг превысил 2,8 триллиона фунтов. То есть на каждый фунт прибыли приходится 95 пенсов долговых обременений.Что касается состояния промышленности, то Лондон может выпускать сколько угодно заказных статей и роликов, убеждая всех, кто Британия все еще "стронг", но есть объективные факторы оценки. Упомянутый уже ONS пишет, что при общем производстве электричества в 292 тераватт-часа потребление энергии промышленным сектором Британии за последние 20 лет сократилось с 117 до 86 тераватт-часов. Чистая убыль в 27 процентов и рассказы про невероятные индустриальные энергосберегающие технологии — это лишь байки для тех, кто в школе плохо учился.Сокращение потребления электроэнергии и сжатие производства — явления взаимосвязанные, когда одна гиря тянет за собой другую. Дорожает электричество — производство становится нерентабельным. Закрываются предприятия, сокращается потребление, генерирующие компании для покрытия недостающей прибыли еще больше задирают цены. И так по кругу.Еще немного цифр для погружения в суть островных процессов.Собственная выработка электроэнергии в Британии с 2000 года сократилась на 22 процента. Разрыв с уровнем потребления закрывается за счет импорта. Главными поставщиками являются Франция (15,6 тераватт-часа, или 1,8 миллиарда долларов), Норвегия (8,9 тераватт-часа, или один миллиард), Нидерланды (4,2 тераватт-часа и 537 миллионов) и Бельгия (четыре тераватт-часа, или 476 миллионов долларов соответственно).Атомная генерация в текущем моменте составляет чуть менее 14 процентов энергобаланса Британии, которая больше не может жировать, бесконечно грабя собственные колонии. И на повестке дня стоит вопрос уже не роста промышленности, а ее сохранения. То есть либо экономика королевства создаст себе энергетические костыли, либо окончательно перейдет в третичную фазу, став экономикой услуг. Лондон явно не стремится в постиндустриальный рай, где автомобили, снаряды и рельсы придется только покупать у США или Китая.Перед Уайтхоллом ровно два вопроса: сколько будет стоить новая АЭС и когда ее ведут в эксплуатацию? По обоим пунктам у британцев есть свежий и очень тоскливый опыт.Строительство АЭС Sizewell C без тендера поручено французской компании EDF (Électricité de France). Государственная (жирно подчеркнем это слово) EDF является монопольной управляющей компанией на всех британских атомных электростанциях: Sizewell B, Torness, Heysham 2, Heysham 1 и Hartlepool. Ранее французы контролировали работу АЭС Hunterston B, Hinkley Point B и Dungeness B, ныне остановленных и находящихся в процессе выгрузки ОЯТ и демонтажа. Помимо этого, дочернему предприятию EDF Energy принадлежит около 70 процентов всех распределительных электросетей Великобритании общей протяженностью свыше ста тысяч миль.И никого это не смущает — это же не жуткая русская газовая игла, понимать надо.EDF уже десять лет строит новый двойной блок АЭС Hinkley Point C, которая, как ее товарка Sizewell C, должна закрывать не менее семи процентов государственной генерации. Суть в том, что после того, как из проекта по чисто политическим мотивам вышибли китайскую China General Nuclear Power Group (CGN), строительство фактически встало. По самым оптимистическим прогнозам, третий энергоблок "Хинкли" будет введен в строй не раньше 2031 года, то есть спустя 16 лет с начала строительства, а общая стоимость проекта может достичь чудовищных 58,4 миллиарда долларов.К слову, первоначальное технико-экономическое обоснование по Sizewell C определяло ее стоимость в 25 миллиардов, но позднее стороны договорились о снижении до 19 миллиардов. Если верить министру энергетики Эду Милибанду, правительство и EDF вложат в проект по 6,4 миллиарда фунтов, а остальное добавят частные инвесторы.Учитывая предыдущие "успехи" британско-французской связки, есть серьезные подозрения, что Sizewell C можно было сразу строить из золота. Так было бы дешевле и быстрее.

https://ria.ru/20250611/evropa-2022038053.html

https://ria.ru/20250603/britaniya-2020568090.html

https://ria.ru/20250609/britaniya-2021635179.html

https://ria.ru/20250526/sdelka-2018990842.html

великобритания

шотландия

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, великобритания, шотландия, лондон, в мире