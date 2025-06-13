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В Израиле заявили, что ВВС сбивает иранские БПЛА - РИА Новости, 13.06.2025
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09:55 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/bpla-2022609397.html
В Израиле заявили, что ВВС сбивает иранские БПЛА
В Израиле заявили, что ВВС сбивает иранские БПЛА - РИА Новости, 13.06.2025
В Израиле заявили, что ВВС сбивает иранские БПЛА
Истребители ВВС Израиля начали сбивать запущенные Ираном БПЛА за пределами границ израильской территории, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T09:55:00+03:00
2025-06-13T09:55:00+03:00
израиль
иран
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Истребители ВВС Израиля начали сбивать запущенные Ираном БПЛА за пределами границ израильской территории, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на военного чиновника."Истребители ВВС Израиля начали сбивать беспилотники, запущенные из Ирана по Израилю сегодня утром. По словам военного чиновника, беспилотники перехватываются за пределами границ Израиля", - говорится в сообщении.Газета отмечает, что те БПЛА, которые не удастся перехватить, как ожидается, достигнут территории Израиля в течение около часа.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
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израиль, иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Израиль, Иран, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
В Израиле заявили, что ВВС сбивает иранские БПЛА

ВВС Израиля сбивает иранские БПЛА за пределами территории страны

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский истребитель
Израильский истребитель - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский истребитель. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Истребители ВВС Израиля начали сбивать запущенные Ираном БПЛА за пределами границ израильской территории, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на военного чиновника.
"Истребители ВВС Израиля начали сбивать беспилотники, запущенные из Ирана по Израилю сегодня утром. По словам военного чиновника, беспилотники перехватываются за пределами границ Израиля", - говорится в сообщении.
Газета отмечает, что те БПЛА, которые не удастся перехватить, как ожидается, достигнут территории Израиля в течение около часа.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
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ИзраильИранОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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