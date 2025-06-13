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В Израиле заявили, что ВВС сбивает иранские БПЛА

В Израиле заявили, что ВВС сбивает иранские БПЛА - РИА Новости, 13.06.2025

В Израиле заявили, что ВВС сбивает иранские БПЛА

Истребители ВВС Израиля начали сбивать запущенные Ираном БПЛА за пределами границ израильской территории, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T09:55:00+03:00

2025-06-13T09:55:00+03:00

2025-06-13T09:55:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Истребители ВВС Израиля начали сбивать запущенные Ираном БПЛА за пределами границ израильской территории, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на военного чиновника."Истребители ВВС Израиля начали сбивать беспилотники, запущенные из Ирана по Израилю сегодня утром. По словам военного чиновника, беспилотники перехватываются за пределами границ Израиля", - говорится в сообщении.Газета отмечает, что те БПЛА, которые не удастся перехватить, как ожидается, достигнут территории Израиля в течение около часа.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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израиль, иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире