https://ria.ru/20250613/bioekonomika-2022649996.html
Нацпроект "Биоэкономика" могут утвердить в конце 2025 года
Нацпроект "Биоэкономика" могут утвердить в конце 2025 года - РИА Новости, 13.06.2025
Нацпроект "Биоэкономика" могут утвердить в конце 2025 года
Национальный проект "Биоэкономика", как ожидается, будет утвержден в конце текущего года, после принятия закона о бюджете на период 2026-2028 годов, рассказал в РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T13:54:00+03:00
2025-06-13T13:54:00+03:00
2025-06-13T13:54:00+03:00
денис мантуров
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Национальный проект "Биоэкономика", как ожидается, будет утвержден в конце текущего года, после принятия закона о бюджете на период 2026-2028 годов, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025). "На прошлой неделе президенту докладывалось о двух национальных проектах, которые были подготовлены к утверждению. Это национальный проект "Космос" и национальный проект "Биоэкономика", который в целом подготовлен, но формально будет утверждаться в конце года, после принятия закона о бюджете на период 2026-2028 годов", - сказал Мантуров. По словам первого вице-премьера, биоэкономика применима для широкого перечня отраслей, например, фармацевтики, сельского хозяйства, даже металлургии, микроэлектроники, оптоэлектроники. Ранее Мантуров в рамках совета по стратегическому развитию и нацпроектам сообщил, что объем потребления продуктов биоэкономики к 2036 году, как ожидается, превысит 1 триллион рублей. Для достижения технологического лидерства в стране идет работа над новым национальным проектом, посвященным биоэкономике. Он объединит передовые решения в сфере биотехнологий, возобновляемых биоресурсов, а также создания новых материалов. В феврале текущего года президент России Владимир Путин заявлял о формировании принципиально нового явления, новой реальности, имея в виду биоэкономику. Глава государства отмечал, что с точки зрения качества глобального роста эта тема важнейшая и ключевая, и предлагал посвятить вопросам биоэкономики Форум будущих технологий в 2026 году. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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денис мантуров, владимир путин, россия, экономика
Денис Мантуров, Владимир Путин, Россия, Экономика
Нацпроект "Биоэкономика" могут утвердить в конце 2025 года
Мантуров: утверждение нацпроекта "Биоэкономика" ожидается в конце 2025 г
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Национальный проект "Биоэкономика", как ожидается, будет утвержден в конце текущего года, после принятия закона о бюджете на период 2026-2028 годов, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025).
«
"На прошлой неделе президенту докладывалось о двух национальных проектах, которые были подготовлены к утверждению. Это национальный проект "Космос" и национальный проект "Биоэкономика", который в целом подготовлен, но формально будет утверждаться в конце года, после принятия закона о бюджете на период 2026-2028 годов", - сказал Мантуров.
По словам первого вице-премьера, биоэкономика применима для широкого перечня отраслей, например, фармацевтики, сельского хозяйства, даже металлургии, микроэлектроники, оптоэлектроники.
Ранее Мантуров
в рамках совета по стратегическому развитию и нацпроектам сообщил, что объем потребления продуктов биоэкономики к 2036 году, как ожидается, превысит 1 триллион рублей.
Для достижения технологического лидерства в стране идет работа над новым национальным проектом, посвященным биоэкономике. Он объединит передовые решения в сфере биотехнологий, возобновляемых биоресурсов, а также создания новых материалов.
В феврале текущего года президент России Владимир Путин
заявлял о формировании принципиально нового явления, новой реальности, имея в виду биоэкономику. Глава государства отмечал, что с точки зрения качества глобального роста эта тема важнейшая и ключевая, и предлагал посвятить вопросам биоэкономики Форум будущих технологий в 2026 году.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.