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ЦАХАЛ заявила, что начала перехватывать иранские беспилотники

ЦАХАЛ заявила, что начала перехватывать иранские беспилотники - РИА Новости, 13.06.2025

ЦАХАЛ заявила, что начала перехватывать иранские беспилотники

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала перехваты иранских БПЛА, некоторые из которых за пределами воздушного пространства Израиля, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T10:34:00+03:00

2025-06-13T10:34:00+03:00

2025-06-13T10:44:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала перехваты иранских БПЛА, некоторые из которых за пределами воздушного пространства Израиля, сообщила РИА Новости официальный представитель Армии обороны Израиля Анна Уколова."Армия Израиля начала перехваты иранских БПЛА, часть из них за пределами воздушного пространства Израиля", - сообщила она.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля 2025-06-13T10:34 true PT1M14S

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израиль, в мире, али хаменеи, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, иран, тегеран (город), операция израиля "восходящий лев"