https://ria.ru/20250613/bespilotniki-2022599582.html
В Запорожской области российские беспилотники поразили опорные пункты ВСУ
В Запорожской области российские беспилотники поразили опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 13.06.2025
В Запорожской области российские беспилотники поразили опорные пункты ВСУ
Операторы ударных БПЛА 42-й дивизии группировки "Днепр" поразили опорные пункты ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T08:55:00+03:00
2025-06-13T08:55:00+03:00
2025-06-13T08:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
работино
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991454441_177:0:3415:1821_1920x0_80_0_0_02d4a816444be2a0794e548c963d51a0.jpg
ТОКМАК, 13 июн - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА 42-й дивизии группировки "Днепр" поразили опорные пункты ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчета с позывным "Вохан". "В ходе выполнения задач наш расчет в течение нескольких дней обнаружил и поразил ряд опорных пунктов ВСУ в районе Работино. Противник понес потери в живой силе. Вскрыты блиндажи и сеть траншей. Также был уничтожен транспорт на дороге тылового обеспечения в районе выполнения задачи", - рассказал "Вохан".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
работино
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991454441_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_08f916bd33fc89453f7a8f3696b5cd00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
работино, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Запорожской области российские беспилотники поразили опорные пункты ВСУ
Бойцы "Днепра" с помощью БПЛА поразили опорные пункты ВСУ в Запорожской области