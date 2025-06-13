https://ria.ru/20250613/bespilotniki-2022599582.html

В Запорожской области российские беспилотники поразили опорные пункты ВСУ

В Запорожской области российские беспилотники поразили опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 13.06.2025

В Запорожской области российские беспилотники поразили опорные пункты ВСУ

Операторы ударных БПЛА 42-й дивизии группировки "Днепр" поразили опорные пункты ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T08:55:00+03:00

2025-06-13T08:55:00+03:00

2025-06-13T08:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

работино

запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

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ТОКМАК, 13 июн - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА 42-й дивизии группировки "Днепр" поразили опорные пункты ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчета с позывным "Вохан". "В ходе выполнения задач наш расчет в течение нескольких дней обнаружил и поразил ряд опорных пунктов ВСУ в районе Работино. Противник понес потери в живой силе. Вскрыты блиндажи и сеть траншей. Также был уничтожен транспорт на дороге тылового обеспечения в районе выполнения задачи", - рассказал "Вохан".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

работино

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

работино, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность