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В Запорожской области российские беспилотники поразили опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 13.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:55 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/bespilotniki-2022599582.html
В Запорожской области российские беспилотники поразили опорные пункты ВСУ
В Запорожской области российские беспилотники поразили опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 13.06.2025
В Запорожской области российские беспилотники поразили опорные пункты ВСУ
Операторы ударных БПЛА 42-й дивизии группировки "Днепр" поразили опорные пункты ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T08:55:00+03:00
2025-06-13T08:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
работино
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
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ТОКМАК, 13 июн - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА 42-й дивизии группировки "Днепр" поразили опорные пункты ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчета с позывным "Вохан". "В ходе выполнения задач наш расчет в течение нескольких дней обнаружил и поразил ряд опорных пунктов ВСУ в районе Работино. Противник понес потери в живой силе. Вскрыты блиндажи и сеть траншей. Также был уничтожен транспорт на дороге тылового обеспечения в районе выполнения задачи", - рассказал "Вохан".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
работино
запорожская область
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работино, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Запорожской области российские беспилотники поразили опорные пункты ВСУ

Бойцы "Днепра" с помощью БПЛА поразили опорные пункты ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий с разведывательным БПЛА
Российский военнослужащий с разведывательным БПЛА - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ТОКМАК, 13 июн - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА 42-й дивизии группировки "Днепр" поразили опорные пункты ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчета с позывным "Вохан".
"В ходе выполнения задач наш расчет в течение нескольких дней обнаружил и поразил ряд опорных пунктов ВСУ в районе Работино. Противник понес потери в живой силе. Вскрыты блиндажи и сеть траншей. Также был уничтожен транспорт на дороге тылового обеспечения в районе выполнения задачи", - рассказал "Вохан".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРаботиноЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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