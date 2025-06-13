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Силы ПВО за ночь уничтожили 125 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 125 украинских беспилотников - РИА Новости, 13.06.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 125 украинских беспилотников
Вооруженные силы ночью сбили более ста дронов ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T07:33:00+03:00
2025-06-13T07:33:00+03:00
2025-06-13T08:56:00+03:00
безопасность
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министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
орловская область
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили более ста дронов ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны."В период с 21:45 мск 12 июня до 05:25 мск 13 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 125 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Военные ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Безопасность, Республика Крым, Саратовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Вооруженные силы Украины