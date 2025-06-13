https://ria.ru/20250613/bespilotnik--2022592982.html
Глава Брянской области рассказал об украинской атаке
Глава Брянской области рассказал об украинской атаке - РИА Новости, 13.06.2025
Глава Брянской области рассказал об украинской атаке
Пострадавших и разрушений в результате отражения ночной атаки вражеских дронов в Брянской области нет, сообщает глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T08:00:00+03:00
2025-06-13T08:00:00+03:00
2025-06-13T08:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате отражения ночной атаки вражеских дронов в Брянской области нет, сообщает глава региона Александр Богомаз.Ранее Минобороны РФ сообщало об одном уничтоженном силами ПВО беспилотнике самолетного типа в Брянской области."Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен вражеский БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на местах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250612/ukraina-2022525186.html
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Глава Брянской области рассказал об украинской атаке
Пострадавших при отражении ночной атаки украинских дронов в Брянской области нет