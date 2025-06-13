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Глава Брянской области рассказал об украинской атаке - РИА Новости, 13.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 13.06.2025 (обновлено: 08:07 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/bespilotnik--2022592982.html
Глава Брянской области рассказал об украинской атаке
Глава Брянской области рассказал об украинской атаке - РИА Новости, 13.06.2025
Глава Брянской области рассказал об украинской атаке
Пострадавших и разрушений в результате отражения ночной атаки вражеских дронов в Брянской области нет, сообщает глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T08:00:00+03:00
2025-06-13T08:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате отражения ночной атаки вражеских дронов в Брянской области нет, сообщает глава региона Александр Богомаз.Ранее Минобороны РФ сообщало об одном уничтоженном силами ПВО беспилотнике самолетного типа в Брянской области."Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен вражеский БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на местах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250612/ukraina-2022525186.html
брянская область
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Глава Брянской области рассказал об украинской атаке

Пострадавших при отражении ночной атаки украинских дронов в Брянской области нет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПВО России
ПВО России - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате отражения ночной атаки вражеских дронов в Брянской области нет, сообщает глава региона Александр Богомаз.
Ранее Минобороны РФ сообщало об одном уничтоженном силами ПВО беспилотнике самолетного типа в Брянской области.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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"Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен вражеский БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на местах.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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