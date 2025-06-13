https://ria.ru/20250613/bastrykin-2022670756.html

Бастрыкин поручил провести проверку из-за поведения мигрантов в Подмосковье

Бастрыкин поручил провести проверку из-за поведения мигрантов в Подмосковье - РИА Новости, 13.06.2025

Бастрыкин поручил провести проверку из-за поведения мигрантов в Подмосковье

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить противоправные действия мигрантов в электропоезде в Подмосковье, сообщает СК... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T15:50:00+03:00

2025-06-13T15:50:00+03:00

2025-06-13T15:50:00+03:00

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить противоправные действия мигрантов в электропоезде в Подмосковье, сообщает СК России. "В социальных медиа распространяется информация о противоправных действиях группы мигрантов в электропоезде, следовавшем по маршруту Тула — Подольск... Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя Западного МСУТ СК России Козлову В.П. организовать проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как уточняет СК, в районе станции Серпухов трое мужчин громко выражались, демонстративно нарушали общественный порядок, провоцировали конфликт с проводником, отказывались предъявлять билеты. Кроме того, мужчины не реагировали на законные требования сотрудников железнодорожной компании, оказывали давление на пассажиров, в том числе выражаясь в их адрес в грубой и вызывающей форме.

https://ria.ru/20250611/migranty-2022199697.html

россия

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)