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Бастрыкин поручил провести проверку из-за поведения мигрантов в Подмосковье - РИА Новости, 13.06.2025
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15:50 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/bastrykin-2022670756.html
Бастрыкин поручил провести проверку из-за поведения мигрантов в Подмосковье
Бастрыкин поручил провести проверку из-за поведения мигрантов в Подмосковье - РИА Новости, 13.06.2025
Бастрыкин поручил провести проверку из-за поведения мигрантов в Подмосковье
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить противоправные действия мигрантов в электропоезде в Подмосковье, сообщает СК... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T15:50:00+03:00
2025-06-13T15:50:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить противоправные действия мигрантов в электропоезде в Подмосковье, сообщает СК России. "В социальных медиа распространяется информация о противоправных действиях группы мигрантов в электропоезде, следовавшем по маршруту Тула — Подольск... Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя Западного МСУТ СК России Козлову В.П. организовать проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как уточняет СК, в районе станции Серпухов трое мужчин громко выражались, демонстративно нарушали общественный порядок, провоцировали конфликт с проводником, отказывались предъявлять билеты. Кроме того, мужчины не реагировали на законные требования сотрудников железнодорожной компании, оказывали давление на пассажиров, в том числе выражаясь в их адрес в грубой и вызывающей форме.
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россия
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил провести проверку из-за поведения мигрантов в Подмосковье

Бастрыкин поручил проверить поведение мигрантов в электричке в Подмосковье

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РФПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РФ
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить противоправные действия мигрантов в электропоезде в Подмосковье, сообщает СК России.
"В социальных медиа распространяется информация о противоправных действиях группы мигрантов в электропоезде, следовавшем по маршруту Тула — Подольск... Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя Западного МСУТ СК России Козлову В.П. организовать проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как уточняет СК, в районе станции Серпухов трое мужчин громко выражались, демонстративно нарушали общественный порядок, провоцировали конфликт с проводником, отказывались предъявлять билеты.
Кроме того, мужчины не реагировали на законные требования сотрудников железнодорожной компании, оказывали давление на пассажиров, в том числе выражаясь в их адрес в грубой и вызывающей форме.
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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