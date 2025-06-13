https://ria.ru/20250613/barbi-2022266931.html

Что стало с "одесской Барби" - звездой Рунета нулевых

Что стало с "одесской Барби" - звездой Рунета нулевых - РИА Новости, 13.06.2025

Что стало с "одесской Барби" - звездой Рунета нулевых

Десятилетие назад ее знали все пользователи Рунета. Девушка с инопланетной внешностью и фотошопом, нарушающим законы физики. Она утверждала, что прилетела с... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T09:23:00+03:00

2025-06-13T09:23:00+03:00

2025-06-13T09:23:00+03:00

тирасполь

одесса

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Десятилетие назад ее знали все пользователи Рунета. Девушка с инопланетной внешностью и фотошопом, нарушающим законы физики. Она утверждала, что прилетела с созвездия Плеяд и питается солнечной энергией. Миллионы смеялись над ее фото, западная пресса писала статьи, телеканалы приглашали в студии. А потом она внезапно пропала из публичного пространства. Что случилось с одесской красавицей, которая хотела стать живой куклой? Почему ей пришлось сбежать из страны? И во что превратилась бывшая интернет-звезда спустя годы молчания?Обычная девочка из провинцииИстория будущей инопланетянки началась вполне обычно. Валерия Лукьянова родилась 23 августа 1985 года в Тирасполе, но детство провела в Одессе, куда перебралась вся семья. Родители жили не богато, отец злоупотреблял алкоголем и порой поднимал руку на мать.Ничто не предвещало будущих экспериментов с внешностью. Лера была самой обыкновенной студенткой строительного института. Мечтала о славе, но довольствовалась обычной жизнью в кругу сверстников.Несбывшаяся любовьЖизнь молодой одесситки круто изменилась из-за неудачного романа. Она познакомилась с местным мажором — спортивным красавцем из обеспеченной семьи, который пользовался популярностью у девушек.Лера влюбилась без памяти, но для кавалера это была лишь мимолетная интрижка. Роман закончился дружбой, сердце было разбито. Возможно, именно тогда в душе девушки что-то сломалось навсегда.Навязанное замужествоВскоре отец семейства устроил дочери выгодную партию. Дмитрий Шкрабов работал в строительном бизнесе и мог обеспечить молодой жене безбедное существование. Сама Валерия мужа не выбирала, просто смирилась с отцовской волей.Супруг оказался добрым и щедрым мужчиной, но внешне далеким от идеала. Рано потерял волосы, набрал лишние килограммы — полная противоположность того красавца, который разбил сердце.Деньги дали свободу для экспериментов. Теперь можно было не работать, а заниматься исключительно собственной персоной. И девушка взялась за дело с энтузиазмом.Операционная метаморфозаНачалась серия хирургических вмешательств. Увеличение груди, коррекция носа, инъекции в губы — врачи помогали воплощать фантазии пациентки. Потом последовало экстремальное похудение до критических сорока килограммов.Цель была ясна — максимальное сходство с пластиковой куклой. Человеческие пропорции не интересовали, главное — достичь игрушечного идеала. Здоровье приносилось в жертву внешнему эффекту.Параллельно родилась легенда о "естественной красоте". Валерия утверждала, что делала минимум операций, а нереальные формы объясняла особой генетикой и духовными практиками.Безумный фотошопНо операций оказалось мало. Освоив графические редакторы, девушка начала безжалостно корректировать реальность на снимках. Талия превращалась в осиную, глаза увеличивались до немыслимых размеров. На фотографиях появлялось существо с пропорциями мультяшного персонажа. Кукольность достигалась любыми средствами.Обработке подвергались все попавшие в кадр. Муж становился голубоглазым красавцем, родители — фотомоделями, подруги — инопланетными принцессами. Реальность полностью подчинялась воображению. Всех, кто попадал в кадр с Валерией, ждала тотальная обработка. Желающие сфотографироваться получали снимки только после "улучшения".Плеяды и эзотерикаВнешние изменения сопровождались духовными поисками. Валерия нашла себя в эзотерике, объявив сначала о связи с потусторонними силами, а затем — о внеземном происхождении.Версия о прилете с далеких звезд объясняла необычную внешность и странное поведение. Девушка рассказывала об астральных путешествиях, контактах с космическими братьями, жизни в параллельных мирах.Валерия стала придумывать себе псевдонимы — сначала Нахема (богиня хаоса), потом Amatue (имя индейской царицы майя). А следом объявила себя обитательницей Атлантиды, венерианкой и принцессой с созвездия Плеяд.Мировая славаНевероятные фотографии быстро разлетелись по интернету. Сначала в качестве курьеза, потом как полноценный медиафеномен. Зарубежная пресса заинтересовалась удивительной девушкой из Одессы. В 2012 году о ней писал Daily Mail, американский журнал V Magazine приглашал в Нью-Йорк, а Vice снял документальный фильм Space Barbie.Российское телевидение не отставало и устраивало настоящую охоту за сенсационной гостьей. Слава превзошла самые смелые ожидания. Переехав в Москву, Валерия наслаждалась вниманием публики. На телешоу рассказывала о жизни на Плеядах и питании световой энергией. Заявления порой шокировали больше внешности.Особенно запомнилась позиция чайлдфри. Валерия заявляла, что не готова "портить божественную фигуру ради какого-то ребенка", чем вызывала бурю негодования у российских матерей.Вынужденное бегствоЗвездная жизнь закончилась внезапно. Супруг попал под следствие по делу о финансовых махинациях в 2017 году в строительной сфере. Перспектива тюремного срока заставила семью спешно покинуть родные края.Пара обосновалась в Мексике, возвращение домой не планируется — слишком велики риски для мужа-бизнесмена. Медийная карьера завершилась так же неожиданно, как и началась. Новое поколение пользователей уже не помнит одесскую сенсацию нулевых.Эзотерический бизнесСейчас 40-летняя Валерия ведет блог с миллионом подписчиков, где делится эзотерическими знаниями. Учит защите биополя, астральным путешествиям и выравниванию геометрии духа. Проводит онлайн-семинары по развитию сверхспособностей.Ее мировоззрение снова изменилось. Теперь она не инопланетянка с Плеяд, а представительница "одного процента людей с душой". Остальных называет биороботами и контейнерами для паразитов.Помимо эзотерики занимается производством "заряженной" косметики для чакр и пишет книгу на мистическую тематику. Аудитория хоть и уменьшилась, но остается преданной идеям наставницы.Дмитрий по-прежнему рядом — они вместе уже больше двадцати лет, — редкий пример преданности в мире шоу-бизнеса. Доходы от эзотерического бизнеса скромные, но позволяют частично поддерживать привычный образ жизни. Муж остается главным источником финансирования семейного бюджета.

тирасполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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тирасполь, одесса