Что стало с "одесской Барби" - звездой Рунета нулевых
© Getty Images / AnadoluВалерия Лукьянова
© Getty Images / Anadolu
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Десятилетие назад ее знали все пользователи Рунета. Девушка с инопланетной внешностью и фотошопом, нарушающим законы физики. Она утверждала, что прилетела с созвездия Плеяд и питается солнечной энергией. Миллионы смеялись над ее фото, западная пресса писала статьи, телеканалы приглашали в студии. А потом она внезапно пропала из публичного пространства. Что случилось с одесской красавицей, которая хотела стать живой куклой? Почему ей пришлось сбежать из страны? И во что превратилась бывшая интернет-звезда спустя годы молчания?
Обычная девочка из провинции
История будущей инопланетянки началась вполне обычно. Валерия Лукьянова родилась 23 августа 1985 года в Тирасполе, но детство провела в Одессе, куда перебралась вся семья. Родители жили не богато, отец злоупотреблял алкоголем и порой поднимал руку на мать.
Ничто не предвещало будущих экспериментов с внешностью. Лера была самой обыкновенной студенткой строительного института. Мечтала о славе, но довольствовалась обычной жизнью в кругу сверстников.
© Getty Images / Vincenzo LombardoВалерия Лукьянова
© Getty Images / Vincenzo Lombardo
Валерия Лукьянова
Несбывшаяся любовь
Жизнь молодой одесситки круто изменилась из-за неудачного романа. Она познакомилась с местным мажором — спортивным красавцем из обеспеченной семьи, который пользовался популярностью у девушек.
Лера влюбилась без памяти, но для кавалера это была лишь мимолетная интрижка. Роман закончился дружбой, сердце было разбито. Возможно, именно тогда в душе девушки что-то сломалось навсегда.
© Getty Images / S. AlemdarВалерия Лукьянова
© Getty Images / S. Alemdar
Валерия Лукьянова
Навязанное замужество
Вскоре отец семейства устроил дочери выгодную партию. Дмитрий Шкрабов работал в строительном бизнесе и мог обеспечить молодой жене безбедное существование. Сама Валерия мужа не выбирала, просто смирилась с отцовской волей.
Супруг оказался добрым и щедрым мужчиной, но внешне далеким от идеала. Рано потерял волосы, набрал лишние килограммы — полная противоположность того красавца, который разбил сердце.
Деньги дали свободу для экспериментов. Теперь можно было не работать, а заниматься исключительно собственной персоной. И девушка взялась за дело с энтузиазмом.
© Getty Images / AnadoluВалерия Лукьянова
© Getty Images / Anadolu
Валерия Лукьянова
Операционная метаморфоза
Началась серия хирургических вмешательств. Увеличение груди, коррекция носа, инъекции в губы — врачи помогали воплощать фантазии пациентки. Потом последовало экстремальное похудение до критических сорока килограммов.
Цель была ясна — максимальное сходство с пластиковой куклой. Человеческие пропорции не интересовали, главное — достичь игрушечного идеала. Здоровье приносилось в жертву внешнему эффекту.
Параллельно родилась легенда о "естественной красоте". Валерия утверждала, что делала минимум операций, а нереальные формы объясняла особой генетикой и духовными практиками.
Безумный фотошоп
Но операций оказалось мало. Освоив графические редакторы, девушка начала безжалостно корректировать реальность на снимках. Талия превращалась в осиную, глаза увеличивались до немыслимых размеров. На фотографиях появлялось существо с пропорциями мультяшного персонажа. Кукольность достигалась любыми средствами.
Обработке подвергались все попавшие в кадр. Муж становился голубоглазым красавцем, родители — фотомоделями, подруги — инопланетными принцессами. Реальность полностью подчинялась воображению. Всех, кто попадал в кадр с Валерией, ждала тотальная обработка. Желающие сфотографироваться получали снимки только после "улучшения".
© Фото : соцсети Валерии ЛукьяновойВалерия Лукьянова
© Фото : соцсети Валерии Лукьяновой
Валерия Лукьянова
Плеяды и эзотерика
Внешние изменения сопровождались духовными поисками. Валерия нашла себя в эзотерике, объявив сначала о связи с потусторонними силами, а затем — о внеземном происхождении.
Версия о прилете с далеких звезд объясняла необычную внешность и странное поведение. Девушка рассказывала об астральных путешествиях, контактах с космическими братьями, жизни в параллельных мирах.
Валерия стала придумывать себе псевдонимы — сначала Нахема (богиня хаоса), потом Amatue (имя индейской царицы майя). А следом объявила себя обитательницей Атлантиды, венерианкой и принцессой с созвездия Плеяд.
© Фото : соцсети Валерии ЛукьяновойВалерия Лукьянова
© Фото : соцсети Валерии Лукьяновой
Валерия Лукьянова
Мировая слава
Невероятные фотографии быстро разлетелись по интернету. Сначала в качестве курьеза, потом как полноценный медиафеномен. Зарубежная пресса заинтересовалась удивительной девушкой из Одессы. В 2012 году о ней писал Daily Mail, американский журнал V Magazine приглашал в Нью-Йорк, а Vice снял документальный фильм Space Barbie.
Российское телевидение не отставало и устраивало настоящую охоту за сенсационной гостьей. Слава превзошла самые смелые ожидания. Переехав в Москву, Валерия наслаждалась вниманием публики. На телешоу рассказывала о жизни на Плеядах и питании световой энергией. Заявления порой шокировали больше внешности.
Особенно запомнилась позиция чайлдфри. Валерия заявляла, что не готова "портить божественную фигуру ради какого-то ребенка", чем вызывала бурю негодования у российских матерей.
© Фото : соцсети Валерии ЛукьяновойВалерия Лукьянова
© Фото : соцсети Валерии Лукьяновой
Валерия Лукьянова
Вынужденное бегство
Звездная жизнь закончилась внезапно. Супруг попал под следствие по делу о финансовых махинациях в 2017 году в строительной сфере. Перспектива тюремного срока заставила семью спешно покинуть родные края.
Пара обосновалась в Мексике, возвращение домой не планируется — слишком велики риски для мужа-бизнесмена. Медийная карьера завершилась так же неожиданно, как и началась. Новое поколение пользователей уже не помнит одесскую сенсацию нулевых.
Эзотерический бизнес
Сейчас 40-летняя Валерия ведет блог с миллионом подписчиков, где делится эзотерическими знаниями. Учит защите биополя, астральным путешествиям и выравниванию геометрии духа. Проводит онлайн-семинары по развитию сверхспособностей.
Ее мировоззрение снова изменилось. Теперь она не инопланетянка с Плеяд, а представительница "одного процента людей с душой". Остальных называет биороботами и контейнерами для паразитов.
Помимо эзотерики занимается производством "заряженной" косметики для чакр и пишет книгу на мистическую тематику. Аудитория хоть и уменьшилась, но остается преданной идеям наставницы.
Дмитрий по-прежнему рядом — они вместе уже больше двадцати лет, — редкий пример преданности в мире шоу-бизнеса. Доходы от эзотерического бизнеса скромные, но позволяют частично поддерживать привычный образ жизни. Муж остается главным источником финансирования семейного бюджета.
© Getty Images / Dana HoffЭзотерика
© Getty Images / Dana Hoff
Эзотерика