https://ria.ru/20250613/balitskij-2022693115.html

Киев вынудили забрать тела солдат ВСУ, заявил Балицкий

Киев вынудили забрать тела солдат ВСУ, заявил Балицкий - РИА Новости, 14.06.2025

Киев вынудили забрать тела солдат ВСУ, заявил Балицкий

Решение киевских властей забрать тела военнослужащих ВСУ не факт договоренностей и желание вернуть своих погибших, а вынужденная мера, заявил губернатор... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-13T18:35:00+03:00

2025-06-13T18:35:00+03:00

2025-06-14T04:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

евгений балицкий

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889219582_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_1840c538b86d10b9b5f93f3f8bff374a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Решение киевских властей забрать тела военнослужащих ВСУ не факт договоренностей и желание вернуть своих погибших, а вынужденная мера, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Россия продолжает гуманитарную акцию по передаче Украине более шести тысяч тел погибших военнослужащих. И террористическое государство соизволило забрать первую тысячу погибших ВСУшников. Их решение - не факт договоренностей и желание вернуть своих погибших, а вынужденная мера: их практически заставили признать свои потери и вернуть тела родственникам", — написал Балицкий.По его словам, большой вклад в эту работу внесло решение придать огласке списки погибших. "Мы знаем имя каждого, кто стал жертвой террористических целей Киева, каждого, кого не дождется его семья, потому что Зеленский отправил его на смерть. И скрыть свои потери Украине не удастся", - подчеркнул губернатор.Ранее источник РИА Новости сообщил, что РФ передала Украине 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ. По его словам, в ответ не было передано ни одного тела.

https://ria.ru/20250612/ukraina-2022422803.html

https://ria.ru/20250611/ukraina-2022114804.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, евгений балицкий, вооруженные силы украины