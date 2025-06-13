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Киев вынудили забрать тела солдат ВСУ, заявил Балицкий - РИА Новости, 14.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:35 13.06.2025 (обновлено: 04:31 14.06.2025)
https://ria.ru/20250613/balitskij-2022693115.html
Киев вынудили забрать тела солдат ВСУ, заявил Балицкий
Киев вынудили забрать тела солдат ВСУ, заявил Балицкий - РИА Новости, 14.06.2025
Киев вынудили забрать тела солдат ВСУ, заявил Балицкий
Решение киевских властей забрать тела военнослужащих ВСУ не факт договоренностей и желание вернуть своих погибших, а вынужденная мера, заявил губернатор... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-13T18:35:00+03:00
2025-06-14T04:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Решение киевских властей забрать тела военнослужащих ВСУ не факт договоренностей и желание вернуть своих погибших, а вынужденная мера, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. &quot;Россия продолжает гуманитарную акцию по передаче Украине более шести тысяч тел погибших военнослужащих. И террористическое государство соизволило забрать первую тысячу погибших ВСУшников. Их решение - не факт договоренностей и желание вернуть своих погибших, а вынужденная мера: их практически заставили признать свои потери и вернуть тела родственникам&quot;, — написал Балицкий.По его словам, большой вклад в эту работу внесло решение придать огласке списки погибших. "Мы знаем имя каждого, кто стал жертвой террористических целей Киева, каждого, кого не дождется его семья, потому что Зеленский отправил его на смерть. И скрыть свои потери Украине не удастся", - подчеркнул губернатор.Ранее источник РИА Новости сообщил, что РФ передала Украине 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ. По его словам, в ответ не было передано ни одного тела.
https://ria.ru/20250612/ukraina-2022422803.html
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в мире, украина, россия, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Киев вынудили забрать тела солдат ВСУ, заявил Балицкий

Балицкий назвал решение Киева забрать тела ВСУ вынужденной мерой

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Решение киевских властей забрать тела военнослужащих ВСУ не факт договоренностей и желание вернуть своих погибших, а вынужденная мера, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«

"Россия продолжает гуманитарную акцию по передаче Украине более шести тысяч тел погибших военнослужащих. И террористическое государство соизволило забрать первую тысячу погибших ВСУшников. Их решение - не факт договоренностей и желание вернуть своих погибших, а вынужденная мера: их практически заставили признать свои потери и вернуть тела родственникам", — написал Балицкий.

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По его словам, большой вклад в эту работу внесло решение придать огласке списки погибших.
"Мы знаем имя каждого, кто стал жертвой террористических целей Киева, каждого, кого не дождется его семья, потому что Зеленский отправил его на смерть. И скрыть свои потери Украине не удастся", - подчеркнул губернатор.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что РФ передала Украине 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ. По его словам, в ответ не было передано ни одного тела.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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