https://ria.ru/20250613/azal--2022664354.html

AZAL отменила рейсы в Индию и Пакистан из-за событий на Ближнем Востоке

AZAL отменила рейсы в Индию и Пакистан из-за событий на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.06.2025

AZAL отменила рейсы в Индию и Пакистан из-за событий на Ближнем Востоке

Авиакомпания AZAL ("Азербайджанские авиалинии"), дополнительно к отмененным ранее рейсам в Иран и Израиль, по соображениям безопасности отменила и рейсы,... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T15:14:00+03:00

2025-06-13T15:14:00+03:00

2025-06-13T15:14:00+03:00

операция израиля "восходящий лев"

али хаменеи

израиль

индия

иран

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997007810_0:130:3176:1917_1920x0_80_0_0_2cfc6e4f9975290e70d8935090edb3c3.jpg

БАКУ, 13 июн – РИА Новости. Авиакомпания AZAL ("Азербайджанские авиалинии"), дополнительно к отмененным ранее рейсам в Иран и Израиль, по соображениям безопасности отменила и рейсы, запланированные на 13 июня в Индию и Пакистан, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. "В связи с событиями на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства ряда стран по соображениям безопасности (компания) отменяет также рейсы, запланированные на 13 июня из/в Лахор, Мумбаи и Даммам", - сообщили в авиакомпании. Ранее, по данным авиакомпании, были отменены рейсы в Тель-Авив, Дубай и Тегеран. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

израиль

индия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

операция израиля "восходящий лев", али хаменеи, израиль, индия, иран, в мире