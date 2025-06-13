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Росавиация выпустила указания авиакомпаниям после атак Израиля на Иран

Росавиация выпустила указания авиакомпаниям после атак Израиля на Иран - РИА Новости, 13.06.2025

Росавиация выпустила указания авиакомпаниям после атак Израиля на Иран

Росавиация выпустила указания в адрес авиакомпаний РФ на фоне нападения Израиля на Иран, сообщила Росавиация. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T12:31:00+03:00

2025-06-13T12:31:00+03:00

2025-06-13T12:31:00+03:00

россия

израиль

иран

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Росавиация выпустила указания в адрес авиакомпаний РФ на фоне нападения Израиля на Иран, сообщила Росавиация. В связи с резким обострением обстановки на Ближнем Востоке Росавиация выпустила указания (NOTAM) в адрес российских эксплуатантов воздушных судов. "NOTAM доведен до эксплуатантов, действует до особого распоряжения, ﻿﻿предварительно, до 02.59 мск 26 июня 2025 года", - говорится в сообщении. Там добавили, что решение принято для обеспечения безопасности полетов – это приоритет.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, израиль, иран, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)