https://ria.ru/20250613/aviakompanii-2022636434.html
Росавиация выпустила указания авиакомпаниям после атак Израиля на Иран
Росавиация выпустила указания авиакомпаниям после атак Израиля на Иран - РИА Новости, 13.06.2025
Росавиация выпустила указания авиакомпаниям после атак Израиля на Иран
Росавиация выпустила указания в адрес авиакомпаний РФ на фоне нападения Израиля на Иран, сообщила Росавиация. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T12:31:00+03:00
2025-06-13T12:31:00+03:00
2025-06-13T12:31:00+03:00
россия
израиль
иран
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Росавиация выпустила указания в адрес авиакомпаний РФ на фоне нападения Израиля на Иран, сообщила Росавиация. В связи с резким обострением обстановки на Ближнем Востоке Росавиация выпустила указания (NOTAM) в адрес российских эксплуатантов воздушных судов. "NOTAM доведен до эксплуатантов, действует до особого распоряжения, предварительно, до 02.59 мск 26 июня 2025 года", - говорится в сообщении. Там добавили, что решение принято для обеспечения безопасности полетов – это приоритет.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022635365_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_d8c3c106ebd0bf371b15188ecffb8926.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, израиль, иран, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Россия, Израиль, Иран, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Росавиация выпустила указания авиакомпаниям после атак Израиля на Иран
NOTAM Росавиации авиакомпаниям из-за атак Израиля на Иран действует по 26 июня МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Росавиация выпустила указания в адрес авиакомпаний РФ на фоне нападения Израиля на Иран, сообщила Росавиация.
В связи с резким обострением обстановки на
Ближнем Востоке Росавиация
выпустила указания (NOTAM) в адрес российских эксплуатантов воздушных судов.
"NOTAM доведен до эксплуатантов, действует до особого распоряжения, предварительно, до 02.59 мск 26 июня 2025 года", - говорится в сообщении.
Там добавили, что решение принято для обеспечения безопасности полетов – это приоритет.
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану © Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.
Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.
1 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.
Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.
2 из 8
© Getty Images / Contributor#699095
Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.
Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.
3 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi
Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.
Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.
4 из 8
© Getty Images / Contributor#699095
Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.
Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.
5 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi
По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров,
включая командующего КСИР и главу Генштаба.
По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров,
включая командующего КСИР и главу Генштаба.
6 из 8
© Getty Images / Contributor#699095
Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.
Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.
7 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.
При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.
8 из 8
Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.
1 из 8
Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.
2 из 8
Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.
3 из 8
Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.
4 из 8
Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.
5 из 8
По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров,
включая командующего КСИР и главу Генштаба.
6 из 8
Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.
7 из 8
При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.
8 из 8