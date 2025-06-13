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АТОР не ожидает проблем с перевозкой туристов из Ирана и Израиля - РИА Новости, 13.06.2025
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Туризм
 
11:21 13.06.2025 (обновлено: 11:28 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/ator-2022624471.html
АТОР не ожидает проблем с перевозкой туристов из Ирана и Израиля
АТОР не ожидает проблем с перевозкой туристов из Ирана и Израиля - РИА Новости, 13.06.2025
АТОР не ожидает проблем с перевозкой туристов из Ирана и Израиля
Если эскалация на Ближнем Востоке не выйдет за пределы Ирана и Израиля, проблем с перевозкой туристов в дальнейшем не будет, сообщил РИА Новости вице-президент... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T11:21:00+03:00
2025-06-13T11:28:00+03:00
новости - туризм
ближний восток
иран
израиль
артур мурадян
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
операция израиля "восходящий лев"
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Если эскалация на Ближнем Востоке не выйдет за пределы Ирана и Израиля, проблем с перевозкой туристов в дальнейшем не будет, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. "С точки зрения авиации можно сказать, что осенью прошлого года уже отработана механика взаимодействия облета воздушных пространств и безусловно сегодня-завтра, возможно, будут задержки или переносы рейсов, но в дальнейшем, если эскалации не выйдет за пределы двух находящихся в конфликте государств, проблем с перевозкой мы не ожидаем на Ближнем Востоке и в облете этих закрытых границ", - сказал Мурадян. Он добавил, что с точки зрения туристических потоков, Израиль только-только возобновил рейсы в Россию, улетели первые рейсы в Эйлат, поэтому российские туристы там есть. Также они есть и в Иране, уточнил Мурадян. "Иран хоть и не был самой популярной страной, но туристический поток небольшой получал. Точные данные почитать сложно, потому что очень большой объем самостоятельных туристов по этим направлениям", - уточнил он.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/turisty-2022619841.html
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новости - туризм, ближний восток, иран, израиль, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), операция израиля "восходящий лев"
Новости - Туризм, Ближний Восток, Иран, Израиль, Артур Мурадян, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм, Операция Израиля "Восходящий лев"
АТОР не ожидает проблем с перевозкой туристов из Ирана и Израиля

АТОР не ждет проблем, если конфликт не выйдет за пределы Ирана и Израиля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСамолет в небе над аэропортом Эйлата, Израиль
Самолет в небе над аэропортом Эйлата, Израиль - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Самолет в небе над аэропортом Эйлата, Израиль. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Если эскалация на Ближнем Востоке не выйдет за пределы Ирана и Израиля, проблем с перевозкой туристов в дальнейшем не будет, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
"С точки зрения авиации можно сказать, что осенью прошлого года уже отработана механика взаимодействия облета воздушных пространств и безусловно сегодня-завтра, возможно, будут задержки или переносы рейсов, но в дальнейшем, если эскалации не выйдет за пределы двух находящихся в конфликте государств, проблем с перевозкой мы не ожидаем на Ближнем Востоке и в облете этих закрытых границ", - сказал Мурадян.
Израиль, туристы в аэропорту Рамон - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
В АТОР назвали число российских туристов, находящихся в Иране и Израиле
11:01
Он добавил, что с точки зрения туристических потоков, Израиль только-только возобновил рейсы в Россию, улетели первые рейсы в Эйлат, поэтому российские туристы там есть. Также они есть и в Иране, уточнил Мурадян.
"Иран хоть и не был самой популярной страной, но туристический поток небольшой получал. Точные данные почитать сложно, потому что очень большой объем самостоятельных туристов по этим направлениям", - уточнил он.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

Поврежденные автомобили на площади в районе Нармак в Тегеране после израильских авиаударов

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8
 
ТуризмНовости - ТуризмБлижний ВостокИранИзраильАртур МурадянАссоциация туроператоров России (АТОР)Операция Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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