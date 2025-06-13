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Новый глава КСИР пообещал открыть врата ада для Израиля

Новый глава КСИР пообещал открыть врата ада для Израиля - РИА Новости, 13.06.2025

Новый глава КСИР пообещал открыть врата ада для Израиля

Новый глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохаммад Пакпур в обращении к верховному лидеру Ирана пообещал открыть "врата ада" для Израиля... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T17:35:00+03:00

2025-06-13T17:35:00+03:00

2025-06-13T18:39:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Новый глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохаммад Пакпур в обращении к верховному лидеру Ирана пообещал открыть "врата ада" для Израиля после ударов по Ирану."С упованием на Всевышнего Господа… вскоре перед этим убивающим детей режимом откроются врата ада", – говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой КСИР.Пакпур был назначен командующим КСИР вместо Хосейна Салами, погибшего в результате удара Израиля.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и Тегеран вправе ответить на них.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, али хаменеи