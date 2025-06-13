https://ria.ru/20250613/ataki-2022666224.html

В Турции рассказали о последствия атак Израиля на Иран

В Турции рассказали о последствия атак Израиля на Иран - РИА Новости, 13.06.2025

В Турции рассказали о последствия атак Израиля на Иран

Атаки Израиля на Иран окажут глубокое экономическое и политическое воздействие на Турцию с риском волны беженцев, заявила известный турецкий экономист,... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T15:22:00+03:00

2025-06-13T15:22:00+03:00

2025-06-13T15:22:00+03:00

в мире

иран

израиль

турция

операция израиля "восходящий лев"

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АНКАРА, 13 июн – РИА Новости. Атаки Израиля на Иран окажут глубокое экономическое и политическое воздействие на Турцию с риском волны беженцев, заявила известный турецкий экономист, профессор Серап Дурусой. "Нападение Израиля на Иран, конечно, окажет глубокое экономическое и политическое воздействие на Турцию. Конфликт, разворачивающийся прямо рядом с нами, приведет к притоку новых беженцев в Турцию", - написала экономист в соцсети Х. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. В частности, погибли командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, а также командующий базой ПВО КСИР "Хатам аль-Анбия" Голам Али Рашид. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. По данным иранского Красного полумесяца, ударам Израиля подверглись не менее 60 локаций в восьми провинциях Ирана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

иран

израиль

турция

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в мире, иран, израиль, турция, операция израиля "восходящий лев"