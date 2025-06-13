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СМИ: не менее 78 человек погибли при атаках Израиля по Тегерану - РИА Новости, 13.06.2025
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15:14 13.06.2025 (обновлено: 15:20 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/ataki-2022664257.html
СМИ: не менее 78 человек погибли при атаках Израиля по Тегерану
СМИ: не менее 78 человек погибли при атаках Израиля по Тегерану - РИА Новости, 13.06.2025
СМИ: не менее 78 человек погибли при атаках Израиля по Тегерану
Удары Израиля по жилым районам Тегерана привели к гибели не менее 78 человек, еще 329 пострадали, передает агентство Fars. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T15:14:00+03:00
2025-06-13T15:20:00+03:00
в мире
тегеран (город)
израиль
операция израиля "восходящий лев"
иран
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Удары Израиля по жилым районам Тегерана привели к гибели не менее 78 человек, еще 329 пострадали, передает агентство Fars."Неофициальное число погибших в результате сегодняшней террористической атаки Израиля по Тегерану достигло 78 человек, еще 329 пострадали", – говорится в сообщении агентства.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
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тегеран (город)
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в мире, тегеран (город), израиль, операция израиля "восходящий лев", иран
В мире, Тегеран (город), Израиль, Операция Израиля "Восходящий лев", Иран
СМИ: не менее 78 человек погибли при атаках Израиля по Тегерану

Fars: не менее 78 человек погибли при атаках Израиля по жилым районам Тегерана

© AP Photo / Vahid SalemiПоследствия израильской атаки в Тегеране, Иран
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Удары Израиля по жилым районам Тегерана привели к гибели не менее 78 человек, еще 329 пострадали, передает агентство Fars.
"Неофициальное число погибших в результате сегодняшней террористической атаки Израиля по Тегерану достигло 78 человек, еще 329 пострадали", – говорится в сообщении агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
12:34
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел
13:44
 
В миреТегеран (город)ИзраильОперация Израиля "Восходящий лев"Иран
 
 
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0
На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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