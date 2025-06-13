Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 13.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:13 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/ataki-2022622765.html
Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область
Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 13.06.2025
Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 60 снарядов, погиб ребенок, шесть человек пострадали, из них двое... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T11:13:00+03:00
2025-06-13T11:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
украина
белгород
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
БЕЛГОРОД, 13 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 60 снарядов, погиб ребенок, шесть человек пострадали, из них двое находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 39 населенных пунктов в 9 районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 66 снарядов и зафиксированы атаки 62 беспилотниками, из них 29 были сбиты. Различные повреждения выявлены в трех многоквартирных домах, 19 частных домовладениях, сельхозпредприятии, тракторе, объекте связи, предприятии и 10 транспортных средствах. "В посёлке Борисовка в результате атаки БПЛА погиб двухлетний ребёнок. Его бабушка в тяжёлом состоянии госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода. Третьему пострадавшему после обследования врачи исключили контузию и баротравму, он отпущен домой. Позже в Борисовскую ЦРБ самостоятельно обратился ещё один пострадавший мужчина", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Гладков также сообщил, что в селе Новая Таволжанка в результате обстрела ранены два мирных жителя. Пострадавшие продолжают лечение амбулаторно. "В селе Маломихайловка от удара дрона по автомобилю ранен мужчина. Он продолжает лечение в областной клинической больнице. По оценке медиков, состояние тяжёлое", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250613/makeevka-2022618863.html
белгородская область
украина
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав гладков, белгородская область, украина, белгород, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Украина, Белгород, Происшествия
Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область

ВСУ обстреляли Белгородскую область более чем 60 снарядами за сутки

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 13 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 60 снарядов, погиб ребенок, шесть человек пострадали, из них двое находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 39 населенных пунктов в 9 районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 66 снарядов и зафиксированы атаки 62 беспилотниками, из них 29 были сбиты. Различные повреждения выявлены в трех многоквартирных домах, 19 частных домовладениях, сельхозпредприятии, тракторе, объекте связи, предприятии и 10 транспортных средствах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"В посёлке Борисовка в результате атаки БПЛА погиб двухлетний ребёнок. Его бабушка в тяжёлом состоянии госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода. Третьему пострадавшему после обследования врачи исключили контузию и баротравму, он отпущен домой. Позже в Борисовскую ЦРБ самостоятельно обратился ещё один пострадавший мужчина", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Гладков также сообщил, что в селе Новая Таволжанка в результате обстрела ранены два мирных жителя. Пострадавшие продолжают лечение амбулаторно.
"В селе Маломихайловка от удара дрона по автомобилю ранен мужчина. Он продолжает лечение в областной клинической больнице. По оценке медиков, состояние тяжёлое", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Макеевке - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
ВСУ обстреляли Макеевку из HIMARS, есть погибшие
10:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковБелгородская областьУкраинаБелгородПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала