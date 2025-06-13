https://ria.ru/20250613/ataki-2022622765.html

Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область

Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 13.06.2025

Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 60 снарядов, погиб ребенок, шесть человек пострадали, из них двое... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T11:13:00+03:00

2025-06-13T11:13:00+03:00

2025-06-13T11:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

украина

белгород

происшествия

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БЕЛГОРОД, 13 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 60 снарядов, погиб ребенок, шесть человек пострадали, из них двое находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 39 населенных пунктов в 9 районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 66 снарядов и зафиксированы атаки 62 беспилотниками, из них 29 были сбиты. Различные повреждения выявлены в трех многоквартирных домах, 19 частных домовладениях, сельхозпредприятии, тракторе, объекте связи, предприятии и 10 транспортных средствах. "В посёлке Борисовка в результате атаки БПЛА погиб двухлетний ребёнок. Его бабушка в тяжёлом состоянии госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода. Третьему пострадавшему после обследования врачи исключили контузию и баротравму, он отпущен домой. Позже в Борисовскую ЦРБ самостоятельно обратился ещё один пострадавший мужчина", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Гладков также сообщил, что в селе Новая Таволжанка в результате обстрела ранены два мирных жителя. Пострадавшие продолжают лечение амбулаторно. "В селе Маломихайловка от удара дрона по автомобилю ранен мужчина. Он продолжает лечение в областной клинической больнице. По оценке медиков, состояние тяжёлое", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250613/makeevka-2022618863.html

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вячеслав гладков, белгородская область, украина, белгород, происшествия