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Небензя: атака Израиля на Иран подталкивает регион к ядерной катастрофе

Небензя: атака Израиля на Иран подталкивает регион к ядерной катастрофе - РИА Новости, 13.06.2025

Небензя: атака Израиля на Иран подталкивает регион к ядерной катастрофе

Атака Израиля против Ирана подталкивает регион к "масштабной ядерной катастрофе" , заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T23:04:00+03:00

2025-06-13T23:04:00+03:00

2025-06-13T23:04:00+03:00

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обострение конфликта между израилем и ираном

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ООН, 13 июн – РИА Новости. Атака Израиля против Ирана подталкивает регион к "масштабной ядерной катастрофе" , заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Мы вынуждены обсуждать новую, опаснейшую и безответственную авантюру Западного Иерусалима в регионе, на этот раз еще и подталкивающую регион к масштабной ядерной катастрофе", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.

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2025

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