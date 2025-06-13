https://ria.ru/20250613/ataka-2022673192.html

Израиль, напав на Иран, открыл ящик Пандоры, считает эксперт

Израиль, напав на Иран, открыл ящик Пандоры, считает эксперт - РИА Новости, 13.06.2025

Израиль, напав на Иран, открыл ящик Пандоры, считает эксперт

Израиль, напав на Иран, открыл ящик Пандоры, ответ исламской республики вряд ли будет сдержанным, такое мнение высказал РИА Новости кубинский писатель,... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T16:09:00+03:00

2025-06-13T16:09:00+03:00

2025-06-13T16:09:00+03:00

в мире

иран

израиль

операция израиля "восходящий лев"

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Израиль, напав на Иран, открыл ящик Пандоры, ответ исламской республики вряд ли будет сдержанным, такое мнение высказал РИА Новости кубинский писатель, журналист Хосе Эрнесто Новаес Герреро. "То, что только что произошло, является действием, которое, скорее всего, приведет к существенной эскалации в регионе. В отличие от предыдущих атак, эта агрессия приобретает более серьезные масштабы", - отметил он. По мнению Новаеса Герреро, ответ Ирана вряд ли будет сдержанным. "Ящик Пандоры открылся, мне хотелось бы ошибаться, но не думаю, что мы увидим сдержанный ответ Ирана, как это было в других случаях. Во-первых, из-за готовности Израиля или, по крайней мере, заявлений о готовности столкнуться с полномасштабной войной с Ираном. Во-вторых, из-за масштаба атак и человеческих и материальных потерь, которые понес Иран. Это то, что Иран никоим образом не может оставить без ответа", - отметил эксперт. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

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в мире, иран, израиль, операция израиля "восходящий лев"