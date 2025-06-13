СМИ сообщили о планах Ирана атаковать Израиль в ближайшее время
Fars: Иран в ближайшее время планирует атаковать Израиль с помощью беспилотников
© AP Photo / Vahid SalemiПоследствия израильской атаки в Тегеране, Иран
© AP Photo / Vahid Salemi
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Вопреки заявлениям Израиля Иран ещё не атаковал еврейское государство с помощью беспилотников, исламская республика проведет атаку по еврейскому государству в ближайшее время, передает агентство Fars со ссылкой на источник.
Ранее в пятницу представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эффи Дефрин заявил, что Иран за последние несколько часов запустил по Израилю более 100 беспилотников.
"Эта новость не подтверждается. Настоящая месть будет исполнена в ближайшее время, и о ней сообщат только официальные СМИ", – приводит слова источника агентство.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".