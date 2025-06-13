https://ria.ru/20250613/ataka-2022598424.html

При израильской атаке на Иран погибли шесть физиков-ядерщиков, пишут СМИ

При израильской атаке на Иран погибли шесть физиков-ядерщиков, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025

При израильской атаке на Иран погибли шесть физиков-ядерщиков, пишут СМИ

Не менее шести иранских ученых-ядерщиков погибли в результате атаки Израиля, передает агентство Nour News. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T08:48:00+03:00

2025-06-13T08:48:00+03:00

2025-06-13T08:57:00+03:00

иран

израиль

в мире

операция израиля "восходящий лев"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022585007_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a2d5bfd431ae3f48af2c58d2d2030b4d.jpg

ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Не менее шести иранских ученых-ядерщиков погибли в результате атаки Израиля, передает агентство Nour News."Согласно предварительным данным... среди иранских ученых-ядерщиков погибли Абдольхамид Минучехр, Ахмадреза Зульфикари, Амирхосейн Факхи, Матлабизаде, Мохаммад Мехди Техранчи, Ферейдун Аббаси", - написало агентство.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/izrail-2022590272.html

иран

израиль

2025

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Иранские СМИ распространяют кадры с густым чёрным дымом, который, как утверждается, идёт из ядерного объекта в Натанзе после ударов Израиля

Иранские СМИ распространяют кадры с густым чёрным дымом, который, как утверждается, идёт из ядерного объекта в Натанзе после ударов Израиля

2025-06-13T08:48

true

PT0M10S