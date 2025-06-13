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При израильской атаке на Иран погибли шесть физиков-ядерщиков, пишут СМИ
При израильской атаке на Иран погибли шесть физиков-ядерщиков, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025
При израильской атаке на Иран погибли шесть физиков-ядерщиков, пишут СМИ
Не менее шести иранских ученых-ядерщиков погибли в результате атаки Израиля, передает агентство Nour News. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T08:48:00+03:00
2025-06-13T08:48:00+03:00
2025-06-13T08:57:00+03:00
иран
израиль
в мире
операция израиля "восходящий лев"
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Не менее шести иранских ученых-ядерщиков погибли в результате атаки Израиля, передает агентство Nour News."Согласно предварительным данным... среди иранских ученых-ядерщиков погибли Абдольхамид Минучехр, Ахмадреза Зульфикари, Амирхосейн Факхи, Матлабизаде, Мохаммад Мехди Техранчи, Ферейдун Аббаси", - написало агентство.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
https://ria.ru/20250613/izrail-2022590272.html
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Иранские СМИ распространяют кадры с густым чёрным дымом, который, как утверждается, идёт из ядерного объекта в Натанзе после ударов Израиля
Иранские СМИ распространяют кадры с густым чёрным дымом, который, как утверждается, идёт из ядерного объекта в Натанзе после ударов Израиля
2025-06-13T08:48
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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иран, израиль, в мире, операция израиля "восходящий лев"
Иран, Израиль, В мире, Операция Израиля "Восходящий лев"
При израильской атаке на Иран погибли шесть физиков-ядерщиков, пишут СМИ
При израильской атаке на Иран погибли шесть физиков-ядерщиков