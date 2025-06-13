https://ria.ru/20250613/ataka-2022572439.html

СМИ узнали об одной из целей ударов Израиля по Ирану

СМИ узнали об одной из целей ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025

СМИ узнали об одной из целей ударов Израиля по Ирану

Целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры, передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T04:12:00+03:00

2025-06-13T04:12:00+03:00

2025-06-13T04:12:00+03:00

в мире

израиль

иран

операция израиля "восходящий лев"

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры, передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника. Ранее армия Израиля сообщила, что наносит в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. "Израиль также нацелен на иранских командиров", - пишет агентство.

https://ria.ru/20250521/izrail-2018151234.html

израиль

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, операция израиля "восходящий лев"