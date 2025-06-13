https://ria.ru/20250613/ataka-2022572439.html
СМИ узнали об одной из целей ударов Израиля по Ирану
СМИ узнали об одной из целей ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
СМИ узнали об одной из целей ударов Израиля по Ирану
Целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры, передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T04:12:00+03:00
2025-06-13T04:12:00+03:00
2025-06-13T04:12:00+03:00
в мире
израиль
иран
операция израиля "восходящий лев"
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры, передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника. Ранее армия Израиля сообщила, что наносит в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. "Израиль также нацелен на иранских командиров", - пишет агентство.
https://ria.ru/20250521/izrail-2018151234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Израиль, Иран, Операция Израиля "Восходящий лев"
СМИ узнали об одной из целей ударов Израиля по Ирану
Reuters: целью ударов Израиля по Ирану являются и военные командиры