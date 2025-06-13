Бог разрушения летит к Земле: астероид 2029 года уже на радарах ученых
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В апреле 2029 года случится уникальное событие — к нашей планете приблизится космический объект размером с три футбольных поля. Почему ученые дали ему имя древнеегипетского бога разрушения? Что заставляло астрономов в начале двухтысячных говорить о возможном конце света? И главное — насколько мы можем быть уверены в безопасности этого рандеву? История астероида, который заставил пересмотреть планы защиты Земли.
Бог разрушения с неба
В обсерватории Китт-Пик 19 июня 2004 года обычное наблюдение неба превратилось в открытие века. Астрономы зафиксировали новый объект, который получил скучное обозначение 2004 MN4. Но когда стали ясны его размеры и траектория, ученые дали ему имя, от которого мурашки по коже — Апофис.
© Иллюстрация РИА НовостиАпофис и другие астероиды в сравнении с башней Бурдж-Халифа
© Иллюстрация РИА Новости
Апофис и другие астероиды в сравнении с башней Бурдж-Халифа
В древнеегипетской мифологии Апоп (в древнегреческом произношении — Άποφις, Апофис) был огромным змеем хаоса, который каждую ночь пытался проглотить Солнце и уничтожить мир. Название оказалось пророческим — новый астероид действительно нес в себе потенциал глобальной катастрофы.
Диаметр космического пришельца составляет около 370 метров, масса — 27 миллионов тонн. Это остаток формирования Солнечной системы возрастом 4,5 миллиарда лет, который миллионы лет блуждал в космосе, пока не оказался на пересечении с орбитой Земли.
© The Virtual Telescope ProjectПотенциально опасный астероид (7482) 1994 PC1 во время сближения 17.01.2022
© The Virtual Telescope Project
Потенциально опасный астероид (7482) 1994 PC1 во время сближения 17.01.2022
Паника нулевых
Первые расчеты орбиты Апофиса вызвали настоящую панику в научном сообществе. В 2004-2006 годах вероятность столкновения с Землей оценивалась в 2,7 процента — астрономические масштабы для подобных событий.
Астероид получил четвертый уровень опасности по Туринской шкале — впервые в истории объект поднялся выше нулевой отметки. Средства массовой информации заговорили о возможном конце света, а ученые лихорадочно уточняли расчеты.
© NASA, ESA and Joseph Olmsted and Frank Summers of STScIХудожественное изображение межзвездного объекта Оумуамуа как водно-водородного "космического айсберга". При приближении к Солнцу водород начинает активно испаряться (белый туман), что приводит к дополнительному ускорению и изменению траектории движения
© NASA, ESA and Joseph Olmsted and Frank Summers of STScI
Художественное изображение межзвездного объекта Оумуамуа как водно-водородного "космического айсберга". При приближении к Солнцу водород начинает активно испаряться (белый туман), что приводит к дополнительному ускорению и изменению траектории движения
Современные расчеты и остаточные риски
Годы дополнительных наблюдений принесли облегчение. Современные вычисления показывают, что вероятность столкновения в 2029 году практически исключена — менее одного шанса из двухсот пятидесяти тысяч.
Однако астрономы подчеркивают: абсолютных гарантий в космосе не существует. Даже минимальное изменение скорости может повлиять на траекторию.
© Фото : ESA/Herschel/PACS/MACH-11/MPE/B.Altieri (ESAC) and C. Kiss (Konkoly Observatory)Снимки астероида Апофис, сделанные телескопом "Гершель"
© Фото : ESA/Herschel/PACS/MACH-11/MPE/B.Altieri (ESAC) and C. Kiss (Konkoly Observatory)
Снимки астероида Апофис, сделанные телескопом "Гершель"
Точные данные о поведении Апофиса ученые смогут получить только в 2027 году, когда начнется финальная фаза наблюдений перед историческим сближением.
Факторы неопределенности
Космос полон непредсказуемых факторов, способных изменить судьбу астероида. Главная угроза — столкновение с другими объектами на пути к Земле. Вероятность такого события составляет менее одного на миллион, но исключать его нельзя.
Даже столкновение с обломком размером с автомобиль может изменить скорость Апофиса на несколько сантиметров в секунду. В масштабах космических расстояний это способно сдвинуть точку прохождения на тысячи километров.
© NASA/Johns Hopkins APL/Nancy Chabot/Mike HalstadСхема наземных телескопов
© NASA/Johns Hopkins APL/Nancy Chabot/Mike Halstad
Схема наземных телескопов
Гравитационное воздействие Земли при сближении тоже внесет коррективы. Мощные приливные силы вызовут на поверхности астероида настоящие "землетрясения" с выбросами камней и пыли. Эти процессы изменят массу и форму объекта, что скажется на дальнейшей орбите.
Сценарий апокалипсиса
Чтобы понять масштаб потенциальной опасности, астрономы любят приводить сравнения. Апофис размером с три футбольных поля, поставленных торцом. Его масса эквивалентна весу всех автомобилей в Москве, вместе взятых.
При падении на Землю этот монстр высвободил бы энергию в 1000–1200 мегатонн тротилового эквивалента. Для сравнения — взрыв над Хиросимой составлял всего 15 килотонн. То есть Апофис мощнее в восемьдесят тысяч раз.
© ASI/NASAМомент столкновения аппарата DART с астероидом Диморф, зафиксированный камерой спутника LICIACube
© ASI/NASA
Момент столкновения аппарата DART с астероидом Диморф, зафиксированный камерой спутника LICIACube
Ударная волна создала бы кратер диаметром 6 километров и глубиной 1,5 километра. В радиусе 120 километров от эпицентра рухнули бы здания, а землетрясение магнитудой 6,5 ощущалось бы за сотни километров. Скорость ветра достигла бы 800 метров в секунду — в два раза быстрее урагана пятой категории.
Если астероид упадет в океан, возникнет гигантское цунами с волнами высотой в сотни метров. Побережья континентов окажутся затоплены на расстоянии сотен километров от берега.
© UH/IAСнимок астероида Апофис
© UH/IA
Снимок астероида Апофис
Однако Апофис слишком мал для глобальной катастрофы планетарного масштаба. Для "астероидной зимы" и массового вымирания нужны объекты диаметром свыше полутора километров. Жизнь на Земле переживет удар, но региональные последствия будут ужасающими.
Рекордное сближение
Апофис движется по орбите, которая семь лет приводит его в окрестности Земли. Но сближение 2029 года станет рекордным в современной истории человечества.
Астероид пронесется на расстоянии всего 31 тысяча километров от поверхности планеты 13 апреля. Это в десять раз ближе Луны и ниже орбиты геостационарных спутников связи. Никогда прежде объект такого размера не подлетал к Земле настолько близко.
Жители Европы, Азии и Африки смогут наблюдать астероид невооруженным глазом как яркую движущуюся точку в небе. Для миллиардов людей это станет первой встречей с реальной космической угрозой.
Апофис подлетит со стороны Солнца, пройдет под орбитой спутников связи и умчится дальше в космос. Весь спектакль продлится несколько часов, но войдет в историю навсегда.