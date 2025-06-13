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Минкультуры работает над возвращением российских артистов из Ирана - РИА Новости, 13.06.2025
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Культура
 
16:08 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/artisty-2022672900.html
Минкультуры работает над возвращением российских артистов из Ирана
Минкультуры работает над возвращением российских артистов из Ирана - РИА Новости, 13.06.2025
Минкультуры работает над возвращением российских артистов из Ирана
Возможные маршруты возвращения российских артистов из Ирана в Россию в настоящее время прирабатываются, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T16:08:00+03:00
2025-06-13T16:08:00+03:00
культура
россия
иран
культура
израиль
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
операция израиля "восходящий лев"
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Возможные маршруты возвращения российских артистов из Ирана в Россию в настоящее время прирабатываются, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ. Ранее в ведомстве подтвердили, что музыканты Большого симфонического оркестра и государственного академического заслуженного ансамбля танца "Лезгинка", а также члены съемочной группы сериала "Трудно быть богом" находятся в Иране, их жизни ничего не угрожает. "В настоящее время прорабатываются возможные маршруты возвращения российских артистов в страну", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в связи с временным ограничением воздушного сообщения, установленным иранской стороной, коллективы не смогли своевременно покинуть территорию страны. Министерство культуры РФ находится в постоянном взаимодействии с организаторами поездки, профильными ведомствами и представителями коллективов. В пресс-службе добавили, что ситуация находится на контроле посольства России в Иране и компетентных органов. "Мы благодарим российских дипломатов за их усилия по решению этой ситуации", - заключили в Минкультуры РФ.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
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россия, иран, культура, израиль, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), операция израиля "восходящий лев"
Культура, Россия, Иран, Культура, Израиль, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Операция Израиля "Восходящий лев"
Минкультуры работает над возвращением российских артистов из Ирана

Минкультуры прорабатывает маршруты возвращения в РФ застрявших в Иране артистов

© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской ФедерацииМинистерство культуры Российской Федерации
Министерство культуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Фото : пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Возможные маршруты возвращения российских артистов из Ирана в Россию в настоящее время прирабатываются, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.
Ранее в ведомстве подтвердили, что музыканты Большого симфонического оркестра и государственного академического заслуженного ансамбля танца "Лезгинка", а также члены съемочной группы сериала "Трудно быть богом" находятся в Иране, их жизни ничего не угрожает.
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"В настоящее время прорабатываются возможные маршруты возвращения российских артистов в страну", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в связи с временным ограничением воздушного сообщения, установленным иранской стороной, коллективы не смогли своевременно покинуть территорию страны.
Министерство культуры РФ находится в постоянном взаимодействии с организаторами поездки, профильными ведомствами и представителями коллективов. В пресс-службе добавили, что ситуация находится на контроле посольства России в Иране и компетентных органов.
"Мы благодарим российских дипломатов за их усилия по решению этой ситуации", - заключили в Минкультуры РФ.
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КультураРоссияИранКультураИзраильМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Операция Израиля "Восходящий лев"
 
 
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