https://ria.ru/20250613/artisty-2022672900.html

Минкультуры работает над возвращением российских артистов из Ирана

Минкультуры работает над возвращением российских артистов из Ирана - РИА Новости, 13.06.2025

Минкультуры работает над возвращением российских артистов из Ирана

Возможные маршруты возвращения российских артистов из Ирана в Россию в настоящее время прирабатываются, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T16:08:00+03:00

2025-06-13T16:08:00+03:00

2025-06-13T16:08:00+03:00

культура

россия

иран

культура

израиль

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

операция израиля "восходящий лев"

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Возможные маршруты возвращения российских артистов из Ирана в Россию в настоящее время прирабатываются, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ. Ранее в ведомстве подтвердили, что музыканты Большого симфонического оркестра и государственного академического заслуженного ансамбля танца "Лезгинка", а также члены съемочной группы сериала "Трудно быть богом" находятся в Иране, их жизни ничего не угрожает. "В настоящее время прорабатываются возможные маршруты возвращения российских артистов в страну", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в связи с временным ограничением воздушного сообщения, установленным иранской стороной, коллективы не смогли своевременно покинуть территорию страны. Министерство культуры РФ находится в постоянном взаимодействии с организаторами поездки, профильными ведомствами и представителями коллективов. В пресс-службе добавили, что ситуация находится на контроле посольства России в Иране и компетентных органов. "Мы благодарим российских дипломатов за их усилия по решению этой ситуации", - заключили в Минкультуры РФ.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/turisty-2022619841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, иран, культура, израиль, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), операция израиля "восходящий лев"