Пашинян признал, что Армения не может быть одновременно членом ЕАЭС и ЕС
Пашинян: Армения не может быть одновременно членом ЕАЭС и Евросоюза
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН. 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что республика не может быть одновременно членом ЕАЭС и ЕС и должна в какой-то момент сделать выбор.
"Конечно, мы понимаем, что мы не можем быть одновременно членами ЕАЭС и ЕС. И, очевидно, что в какой-то момент в будущем нам нужно будет принять решение. Но очень важно, чтобы решение было принято гражданами Армении, конечно, под руководством правительства и парламента. До тех пор, пока нет строгой необходимости принимать такое решение, мы продолжим наши демократические реформы, чтобы они максимально соответствовали стандартам ЕС", - заявил Пашинян на форуме GLOBSEC 2025 в Праге.
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Он добавил, что, когда наступит момент принятия решения власти внесут вопрос в политическую повестку Армении. "И вместе с нашими гражданами мы примем решение", - заявил Пашинян.
Принятый парламентом Армении закон о начале процесса вступления в ЕС Пашинян назвал не только целью, но стимулом расширения повестки демократических реформ.
"И мы надеемся, что со временем, когда мы подадим заявку на полноправное членство в ЕС, это будет заявка, основанная на заслугах, потому что нам удастся реализовать истинные всеобъемлющие и глубокие демократические реформы. И это наша повестка дня", - заявил Пашинян.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением.
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в январе заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.