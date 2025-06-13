https://ria.ru/20250613/armeniya-2022668441.html

Пашинян признал, что Армения не может быть одновременно членом ЕАЭС и ЕС

Пашинян признал, что Армения не может быть одновременно членом ЕАЭС и ЕС - РИА Новости, 13.06.2025

Пашинян признал, что Армения не может быть одновременно членом ЕАЭС и ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что республика не может быть одновременно членом ЕАЭС и ЕС и должна в какой-то момент сделать выбор. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T15:35:00+03:00

2025-06-13T15:35:00+03:00

2025-06-13T15:35:00+03:00

в мире

армения

россия

никол пашинян

евросоюз

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019063321_0:0:2795:1573_1920x0_80_0_0_277822291e70a150f0c6a4d5fe906618.jpg

ЕРЕВАН. 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что республика не может быть одновременно членом ЕАЭС и ЕС и должна в какой-то момент сделать выбор. "Конечно, мы понимаем, что мы не можем быть одновременно членами ЕАЭС и ЕС. И, очевидно, что в какой-то момент в будущем нам нужно будет принять решение. Но очень важно, чтобы решение было принято гражданами Армении, конечно, под руководством правительства и парламента. До тех пор, пока нет строгой необходимости принимать такое решение, мы продолжим наши демократические реформы, чтобы они максимально соответствовали стандартам ЕС", - заявил Пашинян на форуме GLOBSEC 2025 в Праге. Он добавил, что, когда наступит момент принятия решения власти внесут вопрос в политическую повестку Армении. "И вместе с нашими гражданами мы примем решение", - заявил Пашинян. Принятый парламентом Армении закон о начале процесса вступления в ЕС Пашинян назвал не только целью, но стимулом расширения повестки демократических реформ. "И мы надеемся, что со временем, когда мы подадим заявку на полноправное членство в ЕС, это будет заявка, основанная на заслугах, потому что нам удастся реализовать истинные всеобъемлющие и глубокие демократические реформы. И это наша повестка дня", - заявил Пашинян. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в январе заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.

https://ria.ru/20250131/armeniya-1996555987.html

https://ria.ru/20250501/armeniya-2014535847.html

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, россия, никол пашинян, евросоюз, евразийский экономический союз