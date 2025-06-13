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Пашинян признал, что Армения не может быть одновременно членом ЕАЭС и ЕС - РИА Новости, 13.06.2025
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15:35 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/armeniya-2022668441.html
Пашинян признал, что Армения не может быть одновременно членом ЕАЭС и ЕС
Пашинян признал, что Армения не может быть одновременно членом ЕАЭС и ЕС - РИА Новости, 13.06.2025
Пашинян признал, что Армения не может быть одновременно членом ЕАЭС и ЕС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что республика не может быть одновременно членом ЕАЭС и ЕС и должна в какой-то момент сделать выбор. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T15:35:00+03:00
2025-06-13T15:35:00+03:00
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ЕРЕВАН. 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что республика не может быть одновременно членом ЕАЭС и ЕС и должна в какой-то момент сделать выбор. "Конечно, мы понимаем, что мы не можем быть одновременно членами ЕАЭС и ЕС. И, очевидно, что в какой-то момент в будущем нам нужно будет принять решение. Но очень важно, чтобы решение было принято гражданами Армении, конечно, под руководством правительства и парламента. До тех пор, пока нет строгой необходимости принимать такое решение, мы продолжим наши демократические реформы, чтобы они максимально соответствовали стандартам ЕС", - заявил Пашинян на форуме GLOBSEC 2025 в Праге. Он добавил, что, когда наступит момент принятия решения власти внесут вопрос в политическую повестку Армении. "И вместе с нашими гражданами мы примем решение", - заявил Пашинян. Принятый парламентом Армении закон о начале процесса вступления в ЕС Пашинян назвал не только целью, но стимулом расширения повестки демократических реформ. "И мы надеемся, что со временем, когда мы подадим заявку на полноправное членство в ЕС, это будет заявка, основанная на заслугах, потому что нам удастся реализовать истинные всеобъемлющие и глубокие демократические реформы. И это наша повестка дня", - заявил Пашинян. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в январе заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.
https://ria.ru/20250131/armeniya-1996555987.html
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в мире, армения, россия, никол пашинян, евросоюз, евразийский экономический союз
В мире, Армения, Россия, Никол Пашинян, Евросоюз, Евразийский экономический союз
Пашинян признал, что Армения не может быть одновременно членом ЕАЭС и ЕС

Пашинян: Армения не может быть одновременно членом ЕАЭС и Евросоюза

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН. 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что республика не может быть одновременно членом ЕАЭС и ЕС и должна в какой-то момент сделать выбор.
"Конечно, мы понимаем, что мы не можем быть одновременно членами ЕАЭС и ЕС. И, очевидно, что в какой-то момент в будущем нам нужно будет принять решение. Но очень важно, чтобы решение было принято гражданами Армении, конечно, под руководством правительства и парламента. До тех пор, пока нет строгой необходимости принимать такое решение, мы продолжим наши демократические реформы, чтобы они максимально соответствовали стандартам ЕС", - заявил Пашинян на форуме GLOBSEC 2025 в Праге.
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Он добавил, что, когда наступит момент принятия решения власти внесут вопрос в политическую повестку Армении. "И вместе с нашими гражданами мы примем решение", - заявил Пашинян.
Принятый парламентом Армении закон о начале процесса вступления в ЕС Пашинян назвал не только целью, но стимулом расширения повестки демократических реформ.
"И мы надеемся, что со временем, когда мы подадим заявку на полноправное членство в ЕС, это будет заявка, основанная на заслугах, потому что нам удастся реализовать истинные всеобъемлющие и глубокие демократические реформы. И это наша повестка дня", - заявил Пашинян.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением.
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в январе заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.
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