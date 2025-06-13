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Глава МИД Ирана потребовал от СБ ООН осудить удары Израиля

Глава МИД Ирана потребовал от СБ ООН осудить удары Израиля - РИА Новости, 13.06.2025

Глава МИД Ирана потребовал от СБ ООН осудить удары Израиля

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от Совета безопасности ООН осудить удары Израиля по Ирану и принять меры в этой связи, заявив о рисках катастрофы после... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T13:07:00+03:00

2025-06-13T13:07:00+03:00

2025-06-13T13:07:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от Совета безопасности ООН осудить удары Израиля по Ирану и принять меры в этой связи, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту. "С учетом серьезности этой незаконной агрессии и последствий для мира и международной безопасности я требую экстренного заседания Совбеза ООН. Совет, в соответствии со своими обязанностями, должен решительно осудить эту агрессию и принять незамедлительные и конкретные меры для того, чтобы призвать израильский режим к ответу", - написал Аракчи в письме к ООН, текст которого опубликован в Telegram-канале ведомства. Аракчи заявил, что удары Израиля по ядерному объекту в Натанзе, где обогащается уран, грозили региональной и международной катастрофой.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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операция израиля "восходящий лев", оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, аббас аракчи, иран, израиль, в мире