https://ria.ru/20250613/ajet--2022628255.html

Турецкая AJET отменила рейсы в Иран, Ирак и Иорданию

Турецкая AJET отменила рейсы в Иран, Ирак и Иорданию - РИА Новости, 13.06.2025

Турецкая AJET отменила рейсы в Иран, Ирак и Иорданию

Турецкая авиакомпания AJET на фоне авиаударов Израиля отменила рейсы в Иран, Ирак и Иорданию до 06:00 мск понедельника, сообщила авиакомпания. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T11:46:00+03:00

2025-06-13T11:46:00+03:00

2025-06-13T11:46:00+03:00

операция израиля "восходящий лев"

иран

в мире

ирак

израиль

хосейн салами

али хаменеи

красный полумесяц

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АНКАРА, 13 июн - РИА Новости. Турецкая авиакомпания AJET на фоне авиаударов Израиля отменила рейсы в Иран, Ирак и Иорданию до 06:00 мск понедельника, сообщила авиакомпания. "Авиарейсы в Иран, Ирак и Иорданию отменены до 06.00 (совпадает с мск) понедельника", - говорится в заявлении, где также отмечается, что рейсы в Ливан планируются в дневное время суток. Также было заявлено, что рейсы на Ближний Восток, которые должны были использовать воздушное пространство Ирака, будут выполняться по альтернативным маршрутам. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. В частности погибли командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, а также командующий базой ПВО КСИР "Хатам аль-Анбия" Голам Али Рашид. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. По данным иранского Красного полумесяца, ударам Израиля подверглись не менее 60 локаций в восьми провинциях Ирана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану 2025-06-13T11:46 true PT0M29S

Иранское госТВ на фоне сообщений об авиаударах Израиля заявило о взрыве в жилом доме в Тегеране и показало кадры с охваченным пламенем зданием Иранское госТВ на фоне сообщений об авиаударах Израиля заявило о взрыве в жилом доме в Тегеране и показало кадры с охваченным пламенем зданием 2025-06-13T11:46 true PT0M46S

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операция израиля "восходящий лев", иран, в мире, ирак, израиль, хосейн салами, али хаменеи, красный полумесяц